Коронавирус в Израиле: количество больных в тяжелом состоянии за день выросло на 43 человека

Вечером в четверг, 12 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:10.

- Вакцинация

- Возвращение "фиолетового стандарта". Тесты на коронавирус для детей с трех лет

- С 16 августа израильтяне смогут летать в Россию и другие страны, сейчас считающиеся "красными"



Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 923531 зараженных (+4048 с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 42366 человек (+910 с полуночи).

6602 (+9 с полуночи) заболевших COVID-19 умерли.

За день были проведены 131575 тестов. В 4,61% случаев выявлялся коронавирус.

760 заболевших в больницах, 88 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 445 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 94 из них в критическом состоянии, 72 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,34.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 14% – старше 60 лет. При этом 80% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 12 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5827742 человек (62% населения страны, 85% взрослого населения), вторую дозу – 5406232 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 716518 человек привиты третьей дозой (8% населения страны, 11% взрослого населения, 60% граждан старше 60 лет).

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. На данном этапе решено ревакцинировать граждан старше 60 лет, которые получат третью прививку. Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Возвращение "фиолетового стандарта". Тесты на коронавирус для детей с трех лет

11 августа, министерский кабинет по борьбе с коронавирусом утвердил новые ограничения, призванные сдержать распространение штамма "дельта". Заседание кабинета продолжалось более четырех часов.

Согласно сообщениям в СМИ, министр иностранных дел Яир Лапид, находящийся с официальным визитом в Марокко, участвовал в обсуждении удаленно c помощью Zoom. Министр финансов Авигдор Либерман в заседании не участвовал, вместо него присутствовали представители финансового ведомства.

Ограничения "зеленого стандарта" будут распространены на новые отрасли, включая бассейны, спортзалы, кинотеатры и большие торговые центры. От его соблюдения освобождены только дети младше 3 лет.

Дети от 12 лет и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.

Это правило вступит в силу с 18 августа.

На заседании кабинета было принято решение о возвращение к "фиолетовому стандарту" в торговых и коммерческих центрах, заполняемость которых будет вычисляться по формуле: один человек – на 7 квадратных метров.

Это правило не распространяется на магазины площадь менее 100 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" начнет действовать 16 августа.

Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:

В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице – до 5000 человек.

В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице. Ограничение вступает в силу 18 августа.

На заседании был одобрен план возобновления работы учебных заведений после окончания каникул. Этот план днем ранее был одобрен главой правительства Нафтали Беннетом.

В "красных" и "оранжевых" городах в параллелях 5 и 6 классов каждые 2 класса будут разделены на 3 класса.

В классах, где будет выявлен случай заражения, в течение недели школьники будут проходить тесты на коронавирус. Эта модель сейчас отрабатывается в религиозных учебных заведениях, в которых учебный год открылся 9 августа.

С 16 августа израильтяне смогут летать в Россию и другие страны, сейчас считающиеся "красными"

Вечером в воскресенье, 8 августа, министерство здравоохранения опубликовало списки "зеленых" и "красных" стран.

В "зеленый" список вошли: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия. После возвращения из этих стран привитым и переболевшим израильтянам не требуется находиться в карантине. Вакцинированные и привитые путешественники смогут выйти из карантина сразу после получения отрицательного теста на коронавирус. (Отметим, что в таблицах минздрава при указании этих стран используется не зеленый, а желтый цвет. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.)

Минздрав не стал публиковать отдельно список "оранжевых" стран, которые можно посещать израильтянам, но по возвращении из них требуется отсидеть недельный карантин даже привитым и переболевшим, а сообщил, что "оранжевыми" считаются все страны, не вошедшие в первые два списка.

Новые правила вступят в силу 16 августа.

Таким образом, с 16 августа израильтяне вновь смогут (без необходимости получать разрешение комиссии по особым случаям) посещать Россию, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Аргентину, ЮАР, Индию, Великобританию и Кипр, в настоящее время входящие в "красный" список.

Отметим, что пока Россия готова принимать только тех израильтян, у которых есть действующий российский паспорт. При этом получение российских документов взамен просроченных или утерянных в настоящее время в Израиле практически невозможно.