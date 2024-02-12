Доктор Евгений Качман о лечении спасенных заложников и раненых бойцов. Интервью

Доктор Евгений Качман, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице "Ихилов", рассказал корреспонденту NEWSru.co.il о грибковых инфекциях и других заболеваниях, которые могут возникнуть у бойцов ЦАХАЛа в Газе и у заложников, находящихся в туннелях ХАМАСа.

Беседовала Алла Гаврилова.

Доктор Качман, уже двое бойцов ЦАХАЛа умерли в результате заражения в Газе грибковой инфекцией. Насколько эти инфекции характерны именно для сектора Газы и насколько они опасны?

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Я бы хотел сначала объяснить, чем характерна эта война. Речь идет о полномасштабной войне с большим количеством взрывчатых веществ, что приводит к большому числу ранений именно от взрывов – ракет, противотанковых гранат, мин и так далее. Такие ранения часто приводят к травматической ампутации конечностей и обширному поражению мягких тканей.

Омертвевшие ткани могут быть загрязнены окружающей средой, особенно учитывая, что раненые еще какое-то время могут лежать на земле или в развалинах. И не важно, где это происходит, инфекции есть везде – в Газе, в Тель-Авиве или в Украине. То есть эти раны инфицированы с самого начала.

Раненые, у которых произошла травматическая ампутация, часто не доживают до больницы, а умирают по дороге или на поле боя. У них часто вдобавок бывают поражены легкие, грудная клетка и так далее. В первом случае, например, речь идет о раненом с травматической ампутацией обеих ног высоко над коленями. Это очень и очень тяжелые случаи и в любой другой ситуации их бы просто не довезли до больницы.

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Но у медицинской службы ЦАХАЛа такие технические и профессиональные возможности, что эвакуация с поля происходит в рекордно быстрые сроки. Время эвакуации от момента ранения в секторе Газы до больницы может составлять 40 минут.

Уровень первой помощи, которая оказывается раненым на поле боя, тоже не сравним с другими армиями и с другими войнами, в том числе Израиля. Я видел в приемном покое больницы "Ихилов" раненых с тяжелейшими ранениями, которым сразу после выгрузки из вертолета вскрывали грудную клетку и делали прямой массаж сердца. То есть довозили так быстро, что они выживали, несмотря на тяжелейшие кровотечения и поражения жизненно важных органов. Такого не было даже во время Второй ливанской войны в 2006 году.

Я все это говорю для того, чтобы объяснить, что при таких тяжелейших ранениях очень высок риск инфекций, в том числе грибковых. Речь идет об оппортунистических патогенах, которые редко поражают здоровых людей, но очень быстро распространяются при обширном поражении мягких тканей, загрязненных почвой. Патогены попадают в раны и начинают там развиваться. Грибковые патогены бывают дрожжевые и плесневые. Мы умеем их лечить, хотя сталкиваемся с ними не так часто, как с бактериями. Но наш опыт в основном связан с лечением от грибка не раненых бойцов, а онкологических пациентов с очень ослабленной иммунной системой.

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Еще с подобными инфекциями мы иногда сталкиваемся в нашей практике, когда речь идет о пострадавших в тяжелых авариях или терактах (опять же – это раненые с обширным поражением мягких тканей и загрязненных почвой).

Как это лечат?

Совмещением антигрибковой терапии, которую не всегда просто подобрать, поскольку есть инфекции, резистентные к антигрибковым препаратами, и очень серьезной и часто даже радикальной хирургической чисткой тканей.

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Есть ли уже какая-то статистика о том, как часто раненых поражают грибковые инфекции?

Есть статистика по всем больницам. Грибковая инфекция за эти месяцы войны присутствует у 3-4 процентов раненых. Кстати, американская армия в Ираке и Афганистане воевала в похожих условиях, и их медицинская служба публиковала свои данные по грибковым инфекциям – процент был примерно такой же. И принципы лечения таких инфекций у американских медиков тоже не сильно отличаются от наших.

Будь у нас информация по войне в Украине, я уверен, что процент раненых с грибковыми инфекциями и там был бы примерно таким же.

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Грибки, которые появляются на ногах бойцов, которые в течение многих дней подряд не снимают обувь, имеют отношение к тем грибковым инфекциям, о которых вы говорите?

Нет, не имеют, это совсем другие организмы. Хотя и такие грибки могут способствовать развитию других, вторичных, кожных бактериальных инфекций, поэтому ноги необходимо по возможности периодически проветривать.

Когда-то во время Первой мировой была очень распространена болезнь под названием траншейная стопа, когда люди неделями находились в окопах по колено в воде, но у нас такого всё-таки пока нет, да и климат не тот.

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Это, в теории, может быть в туннелях. Я понимаю, что нет отдельных специалистов по болезням, которые могут развиться от длительного пребывания в туннелях, но недавно минздрав объявил, что больницы готовятся к возможному возвращению заложников. Что это значит? С какими болезнями заложники могут вернуться после четырех и более месяцев в туннелях? Например, известно, что в некоторых туннелях, где они находились, даже не было вентиляции.

Тут есть много опасностей. Во-первых, известно, что некоторые заложники были ранены еще 7 октября, и явно не получают адекватное лечение. Поэтому у них могут быть любые осложнения.

Плюс в сырости, холоде и при отсутствиии вентиляции как раз могут появиться плесневые грибки, которые могут заразить открытые раны.

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Для здорового человека плесень обычно не представляет опасности. Да, мы дышим спорами, но в этом нет опасности для здоровья. Но если ими будет дышать человек со слабой иммунной системой, плесень может при ингаляции этих спор в больших количествах поразить его легкие и другие органы.

А у людей, которые много месяцев находятся без света, без нормальной пищи, тем более если они ранены или больны хроническими болезнями, иммунная система наверняка ослаблена. Не знаю, можно ли сравнивать их состояние с обычным иммунодефицитом, но моральное и физическое истощение несомненно влияет на здоровье.

Обостриться могут болезни дыхательных путей, сердечная недостаточность и так далее. На фоне хронического обезвоживания часто возникают проблемы с почками, особенно у людей с нефрологическими проблемами до того.

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Конечно, неизбежны обострения хронических заболеваний. Помните заложницу, которая после освобождения была в коме в "Сороке"? Это произошло потому, что она два месяца в плену не получала гормон, который дают при недостаточности функции щитовидной железы.

А что касается инфекционных заболеваний?

К сожалению, поскольку есть информация о том, что заложницы и заложники подвергались и подвергаются сексуальному насилию, соответственно, возможны венерические заболевания. Вообще существует протокол, по которому любого человека, вернувшегося из плена, проверяют на ВИЧ, гепатит, сифилис и другие такие болезни.

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Понятно, что обычные инфекционные заболевания – грипп, коронавирус, пневмония и так далее – у человека, который четыре месяца находится в нечеловеческих условиях, развиваются чаще и проходят тяжелее.

Кроме того, есть болезни, связанные с отсутствием адекватной гигиены. Желудочно-кишечные инфекции, в частности. Если у наших солдат в Газе были было немало случаев дизентерии, то у заложников они могут быть и подавно.

Конечно, в туннелях могут развиться и кожные заболевания.

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Мы умеем вылечивать инфекционные заболевания почти всегда. Вопрос в том, когда и в каком состоянии заложники сюда попадут. Да, есть резистентные грибки и бактерии, устойчивые почти ко всему, но тогда мы ищем сочетание различных антибиотиков и, как правило, находим лечение, хотя это огромная проблема.

У многих раненых бойцов есть осколочные ранения. Насколько наличие осколков повышает риск инфекции?

Зависит от типа осколков. Если осколки были получены в результате взрыва, то кусок железа может быть грязным и может быть инфицирован. Тогда как пуля, выпущенная из нарезной винтовки или автомата, летит с такой скоростью, что сильно нагревается и остается относительно стерильной при поражении человека, что снижает риск первичной инфекции при ранении.

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С некоторыми осколками человек может и всю жизнь прожить, десятки лет.

Из того, о чем мы еще не говорили, я бы еще добавил опасность гипотермии. Чтобы замерзнуть насмерть, не нужна минусовая температура, человек может умереть от гипотермии и при 10 градусах тепла, особенно – если страдает почечной или сердечной недостаточностью и не получает лекарств.

У человека есть биологическая способность сохранять нужные нам параметры жизнедеятельности, это называется гомеостаз. Это помогает нам поддерживать температуру, артериальное давление, пульс. У здорового человека есть какой-то запас, но когда человек нездоров, то способность организма поддерживать гомеостаз без лекарств, иногда – диализа или кислорода сильно затрудняется. Поэтому у человека в возрасте 85 лет или у человека в возрасте 65 лет, но с сердечной недостаточностью, быстрее разовьется гипотермия, и он может умереть. Если бы было лето, и в туннелях было 45 градусов жары, это было бы тоже опасно – в связи с опасностью теплового удара (гипертермии).

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При этом у нас в Израиле действительно хорошая медицина, на очень высоком мировом уровне, да и у всех медработников есть высочайшая мотивация сделать всё для спасения раненых и заложников. И если не будет вновь такого массового притока раненых, как было 7 октября, то мы сможем справиться с очень многим. Главное – чтобы они вернулись живыми.