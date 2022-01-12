Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 500 заразившихся, шесть больных COVID-19 умерли
В среду, 12 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки был выявлен 501 новый случай заражения коронавирусом. 224 объявлены выздоровевшими. Шесть больных COVID-19 умерли.
За последние сутки проведены 5635 тестов. При тестировании в 9% случаев выявлялся коронавирус.
Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 56 пациентов.
Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.
За весь период эпидемии: 5005 умерших, около 475 тыс. заразившихся коронавирусом.
Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 0,9 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.
Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.
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