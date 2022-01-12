Коронавирус в мире: свыше 314 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 12 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5521515 человек (+9047 за сутки), более 314 млн заразились, около 47 млн инфицированы в настоящее время, около 262 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 863896 умерших

Бразилия – 620281

Индия – 484655

Россия – 317687 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 300574

Перу – 203157

Великобритания – 150609

Индонезия – 144144

Италия – 139559

Иран – 131940

Колумбия – 130460

Франция – 126059

Аргентина – 117595

Германия – 115274

Польша – 100254

Украина – 97544

ЮАР – 92649

Испания – 90383

Турция – 83980

Румыния – 59070

Филиппины – 52511

Венгрия – 40016

Чили – 39289

Чехия – 36683

Вьетнам – 34787

Эквадор – 33713

Болгария – 31761

Малайзия – 31723

Канада – 30958

Пакистан – 28987

Бельгия – 28539

Бангладеш – 28107

Тунис – 25707

Ирак – 24220

Египет – 22014

Таиланд – 21872

Греция – 21559

Нидерланды – 21106

Боливия – 20056



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6033

Болгария – 4624

Венгрия – 4158

Чехия – 3416

Румыния – 3102

Бразилия – 2887

Польша – 2653

США – 2587

Аргентина – 2566

Колумбия – 2523

Бельгия – 2446

Италия – 2313

Мексика – 2294

Украина – 2251

Великобритания – 2201

Россия – 2175

Тунис – 2141

Греция – 2084

Чили – 2029

Испания – 1932

Франция – 1925

Эквадор – 1868

Боливия – 1683

Иран – 1541

ЮАР – 1533

Германия – 1369

Нидерланды – 1228



Коронавирус был выявлен у 1589106 израильтян, 8274 из них умерли. Относительная смертность: 887 на 1 млн (89-е место в мире).