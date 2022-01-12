Коронавирус в мире: свыше 314 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 12 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5521515 человек (+9047 за сутки), более 314 млн заразились, около 47 млн инфицированы в настоящее время, около 262 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 863896 умерших
Бразилия – 620281
Индия – 484655
Россия – 317687 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 300574
Перу – 203157
Великобритания – 150609
Индонезия – 144144
Италия – 139559
Иран – 131940
Колумбия – 130460
Франция – 126059
Аргентина – 117595
Германия – 115274
Польша – 100254
Украина – 97544
ЮАР – 92649
Испания – 90383
Турция – 83980
Румыния – 59070
Филиппины – 52511
Венгрия – 40016
Чили – 39289
Чехия – 36683
Вьетнам – 34787
Эквадор – 33713
Болгария – 31761
Малайзия – 31723
Канада – 30958
Пакистан – 28987
Бельгия – 28539
Бангладеш – 28107
Тунис – 25707
Ирак – 24220
Египет – 22014
Таиланд – 21872
Греция – 21559
Нидерланды – 21106
Боливия – 20056
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6033
Болгария – 4624
Венгрия – 4158
Чехия – 3416
Румыния – 3102
Бразилия – 2887
Польша – 2653
США – 2587
Аргентина – 2566
Колумбия – 2523
Бельгия – 2446
Италия – 2313
Мексика – 2294
Украина – 2251
Великобритания – 2201
Россия – 2175
Тунис – 2141
Греция – 2084
Чили – 2029
Испания – 1932
Франция – 1925
Эквадор – 1868
Боливия – 1683
Иран – 1541
ЮАР – 1533
Германия – 1369
Нидерланды – 1228
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 63 млн человек. Более 36 млн в Индии. Около 23 млн в Бразилии. Более 14 млн в Великобритании. Более 12 млн во Франции. Более 10 млн в России, Турции. Более 7 млн в Германии, Италии, Испании. Более 6 млн в Аргентине, Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах, Филиппинах. Более 2 млн в Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании, Австралии, Марокко, Ирландии, Казахстане.
Коронавирус был выявлен у 1589106 израильтян, 8274 из них умерли. Относительная смертность: 887 на 1 млн (89-е место в мире).
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