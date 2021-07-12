"Коронавирус в Израиле": несколько недель минздрав публиковал ошибочные данные

В понедельник, 12 июля, генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш сообщил, что в течение нескольких недель в статистике по коронавирусу присутствовала ошибка. Он пообещал, что к завтрашнему дню все данные будут выверены и исправлены.

В данный момент сайт министерства здравоохранения со статистикой недоступен для посетителей.

По словам Нахмана Аша, проблема возникла из-за двойного учета отрицательных тестов, проводимых в международном аэропорту имени Бен Гуриона.

Он также отметил, что после того, как ошибка будет устранена, увеличится доля положительных тестов в общей статистике. Однако расхождение с уже опубликованным данными будет не очень большим.

Нахман Аш также отметил, что его ведомство в ближайшее время не намерен рекомендовать введение новых ограничительных мер.

Вместе с тем, во вторник, 13 июля, состоится очередное заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. По информации телеканала "Кан-11", на нем будет обсуждаться возвращение "зеленого стандарта" во в залах торжеств, во время свадеб, а также при проведении массовых мероприятий.