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    Здоровье

    Офтальмологи предупреждают: травмы от водомета могут привести к слепоте

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    Офтальмологи предупреждают: травмы от водомета могут привести к слепоте
    Gili Yaari /Flash90

    Офтальмологи и заведующие глазными отделениями больниц обратились с письмом к генеральному инспектору полиции Коби Шабтаю с просьбой изменить правила применения водометов на демонстрациях. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

    Врачи написали, что в последнее время они столкнулись с серьезными повреждениями, наносимыми водометами при разгоне демонстраций, в некоторых случаях здоровью пациентов был нанесен непоправимый ущерб, угрожающий слепотой.

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    Из письма следует, что в последние дни в больницы поступили десять человек с различными травмами – разрывом сетчатки, отслоением сетчатки, переломом глазниц, кровотечением, серьезными проблемами со зрением.

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    Копия письма была отправлена также юридическому советнику правительства и гендиректору министерства здравоохранения. Авторы письма попросили генинспектора полиции изменить правила применения водометов во избежания нанесения ущерба здоровью населения.

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