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Здоровье

Исследование: кормление бамбой в младшем дошкольном возрасте защищает ребенка от аллергии

время публикации: 12 июля 2024 г., 10:00 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 10:00
Исследование: кормление бамбой в младшем дошкольном возрасте защищает ребенка от аллергии
Flash90

Многолетнее исследование, проводившееся в течение 15 лет на 640 израильских детях с изначальной предрасположенностью к аллергии, показало, что потребление бамбы (кукурузные палочки с арахисовым маслом, один из любимых снеков израильских детей) существенно снижает вероятность развитие аллергии на арахис. Результаты исследования были опубликованы в New England Journal of medicine.

В начале исследования младенцам в возрасте от 5 до 11 месяцев, уже имевшим предрасположенность к аллергии в целом, провели проверку на аллергию на арахис. После этого каждую из двух групп разделили на две группы, одну из которых регулярно кормили бамбой до пяти лет, а вторую не кормили бамбой.

В пять лет всем детям сделали проверку на аллергию на арахис и на наличие антигенов к арахису.

Проверка показала, что в группах, которые кормили бамбой, количество выдавших аллергическую реакцию было гораздо меньшим, чем в тех, которые не кормили бамбой. Некоторые дети, у которых в младенчестве была выявлена аллергия на арахис, и которых затем кормили бамбой, в пять лет все симптомы аллергии исчезли.

Дополнительная проверка, проведенная по достижении детьми 12 лет, подтвердила результаты, полученные в пять лет.

На основании анализа полученных данных авторы исследования утверждают, что кормление бамбой в младшем дошкольном возрасте снижает вероятность развития аллергии на арахис на 75%.

Здоровье
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Употребление арахиса во младенчестве впоследствии снижает риск развития аллергии на арахис