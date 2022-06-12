Седьмая волна эпидемии коронавируса в Израиле: около 26 тысяч зараженных, индекс 1,44
В воскресенье, 12 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 11 июня затруднительно, так как утром в субботу они не публиковались. Сравнение с данными за воскресенье, 5 июня, невозможно, так как данные не публиковались в день праздника Шавуот.
В минздраве заявляют о начале седьмой волны эпидемии. При этом утром 12 июня по непонятной причине было объявлено, что зараженных значительно меньше, чем было вечером 11 июня.
Карантинные меры могут быть вскоре ужесточены. Хотя пока минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте.
В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4181040 случаев заражения коронавирусом.
Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).
За последние сутки проведены 11606 тестов. В 30% случаев выявлялся коронавирус. (Число проводимых тестов явно недостаточно.)
В настоящий момент заражены 25859 человек.
10872 заболевших COVID-19 умерли.
389 заболевших в больницах, прочие выздоравливают в домашних условиях. Число госпитализированных заметно выросло за неделю.
Состояние 105 пациентов оценивается врачами как тяжелое (их число начало расти), 22 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,44.
Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 90% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.
Вакцинация
По данным минздрава Израиля на 12 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6710267 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6141921 человек (66% населения страны). 4495625 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 814955 человек (9% населения страны).
В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").
Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.
Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.
8 июня группа специалистов по борьбе с эпидемиями провела голосование по вопросу о дальнейшей вакцинации населения против коронавируса. Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.
При этом специалисты минздрава настоятельно рекомендуют сделать еще одну бустерную прививку всем гражданам старше 60 людям и людям из групп риска по здоровью.
Отмена карантинных мер
Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.
Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
- больницы, поликлиники и аптеки;
- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
- международные авиарейсы (отменено с 24 мая);
- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).
Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.
С 21 мая отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.
При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.
С 3 июня отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
В то же время, на фоне новой волны эпидемии, минздрав рекомендует людям из групп риска носить защитные маски в помещениях и общественном транспорте.