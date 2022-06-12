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    Здоровье

    Седьмая волна эпидемии коронавируса в Израиле: около 26 тысяч зараженных, индекс 1,44

    время публикации: | последнее обновление:
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    Седьмая волна эпидемии коронавируса в Израиле: около 26 тысяч зараженных, индекс 1,44
    David Cohen/Flash90

    В воскресенье, 12 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 11 июня затруднительно, так как утром в субботу они не публиковались. Сравнение с данными за воскресенье, 5 июня, невозможно, так как данные не публиковались в день праздника Шавуот.

    В минздраве заявляют о начале седьмой волны эпидемии. При этом утром 12 июня по непонятной причине было объявлено, что зараженных значительно меньше, чем было вечером 11 июня.

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    Карантинные меры могут быть вскоре ужесточены. Хотя пока минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте.

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    В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4181040 случаев заражения коронавирусом.

    Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

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    За последние сутки проведены 11606 тестов. В 30% случаев выявлялся коронавирус. (Число проводимых тестов явно недостаточно.)

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    В настоящий момент заражены 25859 человек.

    10872 заболевших COVID-19 умерли.

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    389 заболевших в больницах, прочие выздоравливают в домашних условиях. Число госпитализированных заметно выросло за неделю.

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    Состояние 105 пациентов оценивается врачами как тяжелое (их число начало расти), 22 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

    Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,44.

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    Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 90% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

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    Вакцинация

    По данным минздрава Израиля на 12 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6710267 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6141921 человек (66% населения страны). 4495625 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 814955 человек (9% населения страны).

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    В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

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    Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

    Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

    8 июня группа специалистов по борьбе с эпидемиями провела голосование по вопросу о дальнейшей вакцинации населения против коронавируса. Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.

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    При этом специалисты минздрава настоятельно рекомендуют сделать еще одну бустерную прививку всем гражданам старше 60 людям и людям из групп риска по здоровью.

    Отмена карантинных мер

    Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

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    Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
    - больницы, поликлиники и аптеки;
    - организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
    - учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
    - международные авиарейсы (отменено с 24 мая);
    - также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

    Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

    С 21 мая отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

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    При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.

    С 3 июня отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

    В то же время, на фоне новой волны эпидемии, минздрав рекомендует людям из групп риска носить защитные маски в помещениях и общественном транспорте.

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