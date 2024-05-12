В США умер первый пациент, которому была пересажена почка свиньи

Центральная больница штата Массачусетс сообщила о смерти 62-летнего Рика Слеймана, два месяца назад ставшего первым в мире пациентом, которому была пересажена генетически модифицированная свиная почка.

Администрация больницы отмечает, что эта операция не стала причиной смерти. Слейман также страдал от сахарного диабета второго типа и гипертонии. В 2018 году ему была пересажена человеческая почка, которая начала отказывать через пять лет.

Как сообщает BBC, попытки пересадки людям модифицированных внутренних органов свиней предпринимались и ранее, однако сделанная Слейману пересадка считалась первой, увенчавшийся успехом и воспринималась как историческая веха в трансплантации.

"Мистер Слейман всегда будет лучом надежды для бесчисленных пациентов во всем мире. Мы благодарны ему за доверие и готовность помочь прогрессу в области межвидовой трансплантации", – говорится в заявлении больницы.