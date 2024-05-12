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В США умер первый пациент, которому была пересажена почка свиньи

время публикации: 12 мая 2024 г., 21:16 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 21:20
В США умер первый пациент, которому была пересажена почка свиньи
AP Photo/Elise Amendola

Центральная больница штата Массачусетс сообщила о смерти 62-летнего Рика Слеймана, два месяца назад ставшего первым в мире пациентом, которому была пересажена генетически модифицированная свиная почка.

Администрация больницы отмечает, что эта операция не стала причиной смерти. Слейман также страдал от сахарного диабета второго типа и гипертонии. В 2018 году ему была пересажена человеческая почка, которая начала отказывать через пять лет.

Как сообщает BBC, попытки пересадки людям модифицированных внутренних органов свиней предпринимались и ранее, однако сделанная Слейману пересадка считалась первой, увенчавшийся успехом и воспринималась как историческая веха в трансплантации.

"Мистер Слейман всегда будет лучом надежды для бесчисленных пациентов во всем мире. Мы благодарны ему за доверие и готовность помочь прогрессу в области межвидовой трансплантации", – говорится в заявлении больницы.

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