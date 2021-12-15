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NEWSru.co.il :: Здоровье13 апреля 2021 г., 09:20

Израильская педиатрическая ассоциация рекомендует вакцинировать против коронавируса подростков 12-15 лет

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Израильская педиатрическая ассоциация рекомендует вакцинировать против коронавируса подростков 12-15 лет

Израильская педиатрическая ассоциация опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет.

В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями.

Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией.


В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.

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