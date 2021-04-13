Коронавирус в Израиле: 367 заболевших в больницах, состояние 231 тяжелое

Вечером во вторник, 13 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:33.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 836334 (+118 с полуночи) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 3257 человек (-185).

6309 (+4) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 61209 тестов. В 0,4% случаев выявлялся коронавирус.

367 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 231 (-18) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 136 из них в критическом состоянии, 126 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,72.

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 54% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 51% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 13 апреля, в Израиле нет "красных" или "оранжевых" городов, "желтых" городов только один – Тамра. Среди "зеленых": Рахат, Тайбэ, Цфат, Нетивот, Умм эль-Фахм, Бака аль-Гарбия, Арад, Ариэль, Тира, Нацерет, Рамле, Иерусалим, Ор Йегуда, Офаким, Эйлат, Димона, Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на вечер 13 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5332668 человек (около 3 тыс. с полуночи), вторую дозу – 4953173 человек (около 3 тыс. с получночи).

Полностью вакцинированы более 53% населения страны и около 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, более 78% взрослого населения. (Оценка скорректирована с учетом новых демографических данных, опубликованных ЦСБ Израиля 12.04.2021)

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 93%, в категории 80-89 – 95%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 89%/85%, 50-59 – 88%/83%, 40-49 – 84%/78%, 30-39 – 79%/73%, 20-29 – 75%/67%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/19%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Великобритания, Бахрейн, США, Венгрия, Сербия, Катар, Марокко.

Основные изменения

С 50 до 100 увеличено количество людей, которым разрешено собираться на открытом пространстве. В закрытом помещении по-прежнему могут находиться не более 20 человек.

Увеличено количество зрителей на открытых стадионах с 5000 до 10000. В закрытых помещениях – заполненность сооружения не должна превышать 40% от общего количества мест, но при этом в зале должно находиться не более 4000 человек.

На мероприятиях, проходящих на улице без продажи напитков или еды, могут присутствовать до 750 человек.

В массовых спортивных мероприятиях могут участвовать до 1000 человек.

Увеличено количество посетителей в небольших музеях, площадью до 3000 кв.м: максимальная наполненность музея рассчитывается по формуле: один посетитель на 7 кв.м.

Разрешена продажа напитков во время культурных мероприятий, на которых предусмотрены сидячие места для зрителей.

Указанные ограничения будут действовать до 22 апреля.

Полный текст совместного сообщения канцелярии главы правительства и министерства здравоохранения по поводу послаблений карантинного режима

В четверг, 8 апреля, в ходе телефонного голосования правительство одобрило предложение министерства здравоохранения о новых дополнительных послаблениях в регуляции работы системы образования, которые будет действовать до вторника, 13.04.21.

2. Разрешено проведение обучения на открытом воздухе в общеобразовательном учреждении для одаренных учащихся.

3. В рамках обучения или переквалификации в учебных заведениях, которые проходят в рамках "зеленого сертификата", также разрешено проведение общественных мероприятий и церемоний.

4. Снижение установленного количества вакцинированных и выздоровевших, необходимого для проведения занятий в одиннадцатом и двенадцатом классах, вместо 90% до 65%.

5. Отмена капсул в четвертых классах, разрешение проведения занятий в полных классах.

6. Разрешено "смешивание капсул" в школах в рамках занятий физкультурой и практических занятий на открытом месте, а также при занятиях школьных команд и спортивных клубов.

7. Изменение программы "Маген Хинух", которая до сих пор реализовывалась в учебных заведениях в районах, классифицированных как "оранжевые" в соответствии с программой "Светофор". Теперь в программе "Маген Хинух" для 7-10 классов могут участвовать любые заинтересованные в этом учебные заведения по всей стране, и в них соответственно занятия в 7-10 классах будут проходить без "капсул".

8. В 7-10 классах учащиеся смогут переходить между четырьмя "капсулами" (а не двух, как было ранее).

9. Разрешены уроки плавания в рамках школьной программы также в закрытых бассейнах, при условии, что бассейн используется только учащимися, а не широкой публикой (в эти часы).

10. Снятие ограничения на количество учащихся в учебных заведениях образовательного или профессионального профиля, так чтобы количество учащихся было аналогично существующим ограничениям на культурные мероприятия с сидячими местами, которые не включают питание (до 1000 или 3000 человек в больших залах, в зависимости от максимальной вместимости).

11. Снятие ограничения на смешивание групп в 1-3 классах с продленным днем и распространение на них общей инструкции разрешающей смешивать три группы, но до 28 детей.

12. Продление временного распоряжения о деятельности детских лагерей для распространения на лагеря в каникулы праздника Пасха.

13. Аннулирование родительских деклараций о состоянии здоровья.

14. Изменение статуса населенного пункта на Лакия, который больше не классифицируется как "красный", и таким образом, в нем можно возобновить учебные занятия.

Места, работающие по "зеленому стандарту"

(то есть необходимо свидетельство о вакцинации, "зеленый паспорт")

– Рестораны и кафе (сидячие места в помещении)

– Залы культуры

– Спортивные залы и стадионы

– Банкетные залы и сады для проведения торжеств и мероприятий (только при отрицательном результате ПЦР в течение 48 часов)

– Тренажерные залы

– Крытые бассейны и спортивные сооружения

– Клубы

– Гостиницы (вход будет разрешен для детей с отрицательным результатом ПЦР в течение 48 часов)

– Занятия для взрослых

– Конференции и выставки

– Аттракционы в закрытых помещениях

– Синагоги, мечети, церкви и другие молитвенные дома, заранее сертифицированные в соответствии с "Зеленым стандартом" в местных муниципальных органах

Места, работающие по "фиолетовому стандарту"

(с соблюдением основных карантинных требований, но без необходимости наличия "зеленого паспорта")

– Рестораны и кафе (места на открытом воздухе)

– Магазины, торговые центры и торговые центры

– Синагоги, мечети, церкви и другие молитвенные дома (ограничение по количеству собравшихся: 20 внутри, 100 снаружи)

– Альтернативная медицина, парикмахерские и косметические процедуры

– Рынки

– Открытые бассейны

– Аттракционы на открытом воздухе

– Кружки для детей на открытом воздухе

– Музеи

– Библиотеки

– Циммеры

– Парки и заповедники

Вход в места, работающие по "зеленому стандарту"

– Предъявление "зеленого стандарта" в приложении "Рамзор"

– Предъявление QR-кода на распечатанном "зеленом стандарте"

– Предъявление документа о вакцинации / действующего свидетельства о выздоровлении

– Младенцы в возрасте до одного года

– Всем, кто получил отрицательный результат на экспресс-тесте при входе

– Только в отелях – детям с отрицательным результатом ПЦР-теста разрешен вход в течение 48 часов с момента прохождения теста

– Только в залах мероприятий – вход будет разрешен лицам с отрицательным результатом ПЦР до 5% от разрешенного количества посетителей

Ограничения по количеству заполнения в местах, работающих по "зеленому стандарту"

Места и мероприятия, которые работают по "зеленому стандарту", делятся на два типа:

1. Мероприятия с сидячими местами и без еды. (например, спортивные мероприятия в зале или на стадионе или культурные мероприятия с сидячими местами)

2. Мероприятия, на которых есть перемещение или смешение публики, или где подают еду (например, свадьбы и торжества, клубы, кружки с передвижением участников, конференции, на которых подается еда, концерты без сидячих мест, общественные спортивные мероприятия, такие как марафоны и соревнования)

В этих случаях ограничения на заполняемость составляют: до 50% максимальной вместимости помещения, не превышая 750 человек на открытом воздухе и 300 человек в помещении.

Мероприятия, которые проводятся как в помещении, так и на открытом воздухе – до 750 человек.

В помещениях, где есть:

– до 5000 посадочных мест – допускается размещение до 75% от вместимости и не более 1000 человек,

– более 5000 посадочных мест – допускается размещение до 40% от вместимости и не более 4000 человек.

На открытых площадках, где есть:

– до 10000 посадочных мест – допускается размещение до 75% вместимости и не более 3000 человек,

– более 10000 мест – разрешено до 30% от вместимости и не более 10000 человек, а в случаях, когда в месте находится более 5000 человек, рассадка должна быть для каждого на своем месте.

Ограничения по количеству заполнения в местах, работающих по "фиолетовому стандарту"

В местах, работающих по "фиолетовому стандарту", есть ограничения на заполняемость и по соблюдению дистанции.

Для большей части мест, работающих по "фиолетовому стандарту", установлено правило 1:15 квадратных метров на человека, или в соответствии со специальными нормативами установленными для них.

Основные ограничения по вместимости, следующие:

20 человек в помещении,

100 человек на открытом месте,

в местах, включающих как закрытые помещения, так и открытые площадки – 100 человек.

Решение правительства

13 апреля правительство утвердило предложение министерства здравоохранения о продлении действующих ограничений до 28.4.2021. Правительство также утвердило продление действующих правил на транспорте до 29.04.2021. Правительство продлило до 12.05.2021 действие правил "лилового знака", установленных министервом финансов для рабочих мест.

Кроме того, правительство принципиально утвердило предложения министерств здравоохранения и образования о широкомасштабном открытии системы образования начиная с воскресенья, 18.4.2021. В законченном виде правила будут представлены на утверждение правительства по завершению работы над ними.

1. С воскресенья, 18.4.2021, во всех школах будет отменено разделение учащихся на "капсулы". Отменяются ограничения на переход учителей и помощников между классами и школами.

2. Открытие будет осуществляться в рамках строгой модели, направленной на борьбу со вспышками эпидемии и позволяющей осуществлять широкий мониторинг для предотвращения распространения инфекции. Эта модель будет сформулирована министерствами здравоохранения, образования и Центром местной власти.

3. На данном этапе система неформального образования, кружки, а также система высшего образования продолжат работать в существующем формате. Дальнейшие послабления в этой системе будут рассмотрены на следующей неделе соответствующими правительственными ведомствами.

По вопросу проведения ПЦР-тестов в аэропорту им. Бен-Гуриона правительство решило:

1. Для увеличения пропускной способности аэропорта им. Бен-Гуриона вне терминала будет возведен комплекс для проведения тестов на коронавирус.

2. Для этого будет создана группа во главе с и.о. генерального директора министерства главы правительства с участием гендиректоров министерств финансов, транспорта, здравоохранения, экономики, туризма, а также главного аудитора, которые обсудят детали тендера по возведению комплекса, место его расположения, обслуживание и финансирование. Группа представит свои рекомендации правительству в течение 14 дней.

3. До начала строительства комплекса, тестирование на коронавирус, проводимое в настоящее время в терминале компанией "Омега", будет продолжено.