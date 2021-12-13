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NEWSru.co.il :: Здоровье13 декабря 2021 г., 19:48

Медики не исключают, что 6-летний Йосеф из Нетивота умер от осложнений после коронавируса

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СМИ: возможно, 6-летний Йосеф из Нетивота умер от осложнений после коронавируса

В понедельник, 13 декабря, в больницу "Барзилай" из Нетивота был доставлен в критическом состоянии 6-летний Йосеф, спасти его не удалось.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что до настоящего момента точные причины смерти ребенка не установлены, но медики не исключают, что к ней привели осложнения после коронавируса.

Сайт "Мако" пишет, что около месяца назад вся семья мальчика, включая его родителей и сестер, переболела коронавирусом. Никто из членов семьи не был привит.


Ранее госпитализацию прошли сестры умершего мальчика. Они попали в больницу с жалобами на затрудненное дыхание и рвоту.

"Мако" пишет, что доктор Иегуда Адлер, глава европейской ассоциации кардиологов, специалистов по перимиокардитам (perimyocarditis) и автор десятков научных статей, полагает, что причиной внезапной смерти мальчика мог стать миокардит - воспаление сердечной мышцы, к которому может приводить коронавирус.

Иегуда Адлер говорит о том, что в случае, когда во сне умирает заболевший коронавирусом ребенок, проверяются две версии. Первая - то, что причиной смерти стало мультисистемное воспаление, вызванное вирусом и которое может проявляться болью в животе, сыпью, покраснением в глазах и т.д. Второе - миокардит, который в некоторых случаях может протекать бессимптомно, взывая смертельную аритмию во время сна или бодрствования.

Иегуда Адлер отмечает, что он разговаривал с директором больницы "Барзилай" и выяснил, что у мальчика не было мультисистемного воспаления. "Поэтому я рекомендовал доктору Хези Леви проверить версию миокардита, развившегося после коронавируса.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 декабря 2021
В Нетивоте умер шестилетний мальчик
 

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