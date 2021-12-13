Украина: за сутки выявлено чуть более 4 тысяч заразившихся коронавирусом, 188 больных COVID-19 умерли
13 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 91215 человек (+188 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3563165 (+4073 за сутки).
3205879 (+9966 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,1 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 12,4 млн украинцев (30%).
В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.
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