Коронавирус в мире: более 270 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 13 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5324691 человек (+4230 за сутки), более 270,5 млн заразились, около 22 млн инфицированы в настоящее время, около 243 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 817956 умерших

Бразилия – 616941

Индия – 475636

Мексика – 296672

Россия – 290604 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 201650

Великобритания – 146439

Индонезия – 143948

Италия – 134831

Иран – 130722

Колумбия – 129107

Франция – 120431

Аргентина – 116771

Германия – 106331

Украина – 91215

ЮАР – 90137

Польша – 88508

Испания – 88381

Турция – 79151

Румыния – 57741

Филиппины – 50341

Чили – 38686

Венгрия – 36884

Чехия – 34551

Эквадор – 33558

Малайзия – 30879

Канада – 29919

Болгария – 29536

Пакистан – 28836

Бангладеш – 28022

Вьетнам – 28031

Бельгия – 27504

Тунис – 25432

Ирак – 23978

Таиланд – 21192

Египет – 21060

Нидерланды – 20112



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 5995

Болгария – 4298

Венгрия – 3832

Чехия – 3218

Румыния – 3031

Бразилия – 2873

Аргентина – 2550

Колумбия – 2499

США – 2450

Бельгия – 2358

Польша – 2342

Мексика – 2267

Италия – 2235

Великобритания – 2141

Тунис – 2120

Украина – 2104

Чили – 1999

Россия – 1990

Испания – 1889

Эквадор – 1861

Франция – 1839

Иран – 1528

ЮАР – 1493

Германия – 1263



Коронавирус был выявлен у 1350476 израильтян, 8216 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).