Коронавирус в мире: более 270 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 13 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5324691 человек (+4230 за сутки), более 270,5 млн заразились, около 22 млн инфицированы в настоящее время, около 243 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 817956 умерших
Бразилия – 616941
Индия – 475636
Мексика – 296672
Россия – 290604 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 201650
Великобритания – 146439
Индонезия – 143948
Италия – 134831
Иран – 130722
Колумбия – 129107
Франция – 120431
Аргентина – 116771
Германия – 106331
Украина – 91215
ЮАР – 90137
Польша – 88508
Испания – 88381
Турция – 79151
Румыния – 57741
Филиппины – 50341
Чили – 38686
Венгрия – 36884
Чехия – 34551
Эквадор – 33558
Малайзия – 30879
Канада – 29919
Болгария – 29536
Пакистан – 28836
Бангладеш – 28022
Вьетнам – 28031
Бельгия – 27504
Тунис – 25432
Ирак – 23978
Таиланд – 21192
Египет – 21060
Нидерланды – 20112
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 5995
Болгария – 4298
Венгрия – 3832
Чехия – 3218
Румыния – 3031
Бразилия – 2873
Аргентина – 2550
Колумбия – 2499
США – 2450
Бельгия – 2358
Польша – 2342
Мексика – 2267
Италия – 2235
Великобритания – 2141
Тунис – 2120
Украина – 2104
Чили – 1999
Россия – 1990
Испания – 1889
Эквадор – 1861
Франция – 1839
Иран – 1528
ЮАР – 1493
Германия – 1263
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 51 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании. Более 9 млн в России. Более 8 млн в Турции и Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1350476 израильтян, 8216 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).
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