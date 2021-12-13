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NEWSru.co.il :: Здоровье13 декабря 2021 г., 07:46

"Исраэль а-Йом": лишь 10% детей привились от коронавируса

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"Исраэль а-Йом": лишь 10% детей привились от коронавируса

В понедельник, 13 декабря, газета "Исраэль а-Йом" публикует данные, согласно которым лишь 10% детей в возрасте 5-11 лет получили к настоящему моменту первую прививку от коронавируса. Общее число вакцинированных детей, по информации, поступившей в распоряжение издания, составляет 110 700 детей

13 декабря дети, первыми получившие прививку от коронавируса, начнут прививаться второй раз. Однако специалисты крайне обеспокоены низким числом вакцинированных до сих пор.

Беспокойство вызывает и разрыв между различными группами населения. В ультраортодоксальнорм секторе процент детей, получивших прививку, в семь раз меньше, чем в светском, а в арабском секторе в 13 раз меньше, чем в еврейском. Лишь 1,1% детей из арабских семей в Израиле получили прививку, а в ультраортодоксальном сегменте этот процент составляет 1,9%. В светском еврейском сегменте привиты 14% детей.


Среди тех, кого минздрав определяет как относящихся к общеизраильскому сегменту, привиты 103 039 детей. В ультраортодоксальных семьях привит 3901 ребенок, а в арабским семьях 3105 детей.

Отмечается, что в Израиле проживает 1,242 миллиона детей в возрасте 5-11 лет. 18% от этого числа (224 тысячи переболели коронавирусом).

Добавим, что накануне началась операция по вакцинации детей в начальных школах. Служба тыла совместно с минздравом и минпросом установили пункты вакцинации в школах в нескольких населенных пунктах – Явне, Земер, Карней Шомрон, Рахат. По состоянию на утро 13 декабря, вакцинированы 450 детей.

Напомним, что 12 декабря, правительство утвердило изменения в программе "Зеленый класс".

"Зеленый класс"

1. Проект не будет действовать в классе, где инфицированы два ученика, что составляет 5% от зарегистрированных случаев. 

2. Если инфицирован один ученик в классе, его одноклассники пройдут ПЦР-тест дважды - в тот же день и через три дня. 

3. Проект не будет действовать в классе, если есть подозрение заражения ученика омикрон-штаммом коронавируса. 

4. В классах, не входящих в проект, вакцинированные учащиеся смогут учиться очно, а невакцинированные – дистанционно. 


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