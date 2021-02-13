"Маккаби": из 523000 вакцинированных заболели коронавирусом 544 человека, все они выздоровели

Больничная касса "Маккаби", лидирующая по темпам вакцинации своих клиентов в Израиле, сообщила, что из 523000 человек, получивших две дозы вакцины Pfizer, заболели коронавирусом 544 (0,1%). 15 из них нуждались в госпитализации: восемь перенесли заболевание в легкой форме, трое – в средней, четверо – в тяжелой. Все 15 выздоровели, пишет The Times of Israel.

Таким образом, данные, полученные через неделю после получения вакцинируемыми второй дозы вакцины, показывают, что эффективность Pfizer – 93%. Об этом сообщила официальный представитель доктор Мири Мизрахи Реувени. "Эти данные демонстрируют то, что вакцина очень эффективна, и мы не сомневаемся, что она спасла жизни многим израильтянам", - сказала она.

Статистика "Маккаби" внимательно изучается во всем мире, поскольку она дает первое представление о том, как вакцина работает "в полевых условиях", а не в условиях клинических испытаний. Согласно этой статистике, реальная эффективность вакцины близка к 95% эффективности, заявленной компанией Pfizer после клинических испытаний.