Резкий рост заболеваемости в Израиле: более 700 новых зараженных

Утром во вторник, 13 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация

- Новая справка

- Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

- Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы



Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 847108 зараженных (+730 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 4623 человек.

6439 заболевших COVID-19 умерли.

835982 (+190) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 61655 тестов. В 1,33% случаев выявлялся коронавирус.

Состояние 45 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 14 из них в критическом состоянии, 10 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,27.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Поселки Кфар Йона, Шаарей Тиква, Цофим и город Йехуд имеют статус "красных". Города Од а-Шарон, Маале-Адумим и Кирьят-Оно объявлены "оранжевыми". Города Беэр-Яаков, Холон, Пардес Хана, Нетания, Раанана, Ришон ле-Цион, Петах-Тиква, Хадера, Нес Циона, Явне, Гиватаим, Тель-Авив-Яффо – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных в последние недели росло и можно было говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.

По данным минздрава Израиля на 13 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5732381 человек, вторую дозу – 5197028 человек.

Полностью вакцинированы около 56% населения страны и более 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 61% израильтян, более 84% взрослого населения.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 93% граждан, вакцинированы двумя дозами 90%, в категории 80-89 – 94%/91%, 70-79 – 95%/93%, 60-69% – 91%/87%, 50-59 – 89%/84%, 40-49 – 86%/81%, 30-39 – 83%/77%, 20-29 – 79%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 40%/25%.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 11 июля заявил, что договорился с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла ускорить доставку в Израиль новой партии вакцин против коронавируса. Согласно заявлению Беннета, часть новой партии вакцины Pfizer будет доставлена в Израиль уже 1 августа, а не в сентябре, как было договорено ранее. Впрочем, журналистка радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Мория Асараф-Вольберг сообщила со ссылкой на источники в минздраве, что в августе в Израиль будут доставлены лишь 200 тысяч доз вакцин Pfizer.

В Иерусалиме также рассчитывают перенести на август получение 700 тысяч доз, которые должна передать Израилю в октябре Южная Корея.

Министерство здравоохранения выдает теперь единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках – иврите и английском – и будет действительной как внутри Израиля, так и за рубежом.

Действует новая справка до 31 декабря 2021 года.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Начиная с 29 июня, каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

В список стран с максимальным риском на сегодняшний день входят: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. Вышеуказанное постановление действует до 11.07.21 и будет продлено в зависимости от уровня заболеваемости в каждой из стран. Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в вышеуказанные страны запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в вышеуказанные страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд в указанные выше страны.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

27 июня правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", будет введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Пресс-служба главы правительства отмечает, что соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

С 29 июня вступит в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "красного списка".

В настоящее время в списке "стран максимального риска" находятся Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. С 12 июля в него будут добавлены Узбекистан и Беларусь.

Министерство здравоохранения сообщило в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что израильтяне, выехавшие вопреки запрету властей в одну из стран с максимальной угрозой заражения до полуночи 28 июня, не будут наказываться штрафом в размере 5000 шекелей.