Коронавирус в Израиле: за неделю умерли 12 пациентов с диагнозом COVID-19

Утром в воскресенье, 13 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 12 июня невозможно, так как в субботу утром отчеты не публиковались. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839663 (+97 за неделю).

При этом в настоящий момент заражены 210 (-20 за неделю) человек.

6430 (+12 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

833023 (+105) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 11042 тестов.

58 заболевших в больницах, 10 – в специально оборудованных помещениях гостиниц, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 31 пациента оценивается врачами как тяжелое, 21 из них в критическом состоянии, 21 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,89. (Отметим, что при незначительном числе выявляемых зараженных этот параметр становится несущественным.)

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 13 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5476024 человек, вторую дозу – 5143072 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, более 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров, хотя темпы вакцинации в последние месяцы заметно снизились.

С 1 июня в Израиле отменены почти все карантинные ограничения

С 1 июня в Израиле отменены почти все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса. Среди прочих отменены ограничения "фиолетового стандарта", отпала необходимость в "зеленых паспортах".

Единственным ограничением остается требование об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях в общественных местах. Оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

С 31 мая были отменены все карантинные ограничения на рабочих местах, кроме обязательного ношения защитных масок в закрытых помещениях.

Министерство образования подчеркивает, что остается обязательным ношение защитных масок в классах, лекционных аудиториях, в любых других закрытых общественных помещениях учебных заведений, а также в общественных транспортных средствах для подвозки учеников.

Ограничения на посещение других стран

В пятницу, 11 июня, правительство Израиля одобрило продление действующих в настоящее время правил выезда из страны до 27 июня 2021 года. Правила были введены на фоне пандемии коронавируса в мире.

При этом решено с 14 июня исключить Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, в которые запрещен вылет из Израиля ("страны максимального риска"). Россия пока в этом списке останется (отметим, что в РФ в последние недели эпидемиологическая ситуация ухудшается).

Кроме того, решено продлить срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня, но отменить запрет на проход в пассажирский терминал "второстепенных" сопровождающих. Будет отменено и требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек при регистрации на рейс (введенное для обеспечения социальной дистанции между пассажирами).

Изменения вступят в силу с 15 июня.

Напомним, что в настоящий момент "странами максимального риска" властями Израиля названы девять государств: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Аргентина, Украина и Россия. Выезд в эти страны запрещен для граждан Израиля – кроме исключительных гуманитарных случаев и для граждан, постоянно проживающих в этих странах. Все те, кто не являются гражданами Израиля и возвращаются из этих стран, должны просить разрешение у специальной комиссии, рассматривающей исключительные случаи. Разрешение обязаны просить также люди, постоянно проживающие в Израиле по одной из виз, в том числе по визе "Алеф-5", которой обладают супруги израильтян, проходящие ступенчатую процедуру получения гражданства. При этом в Управлении регистрации населения подчеркивают, что въезд обладателям виз "Алеф-5" и "Алеф-1", а также "Бет-1" и "Бет-4" разрешен, однако они должны подать новое прошение.

С 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма

Вечером 10 июня министр туризма Орит Фаркаш-Коэн сообщила, что, начиная с 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма.

Министр отметила, что это решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Въезд в страну будет разрешен иностранным туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19.

При этом сайт N12 написал, что глава МВД Арье Дери принял решение разрешить въезд иностранным туристам по облегченной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.

В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позднее.

Отметим, что с 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.