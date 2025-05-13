Внимание, застрахованные "Битуах сиуди": иск по уходу может быть удовлетворен, как получить деньги

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Инструкция по получению положенных вам денег по страховке "Битуах сиуди" больничных касс.

Значительная часть членов больничных касс в Израиле уже много лет имеет полис страхования "Битуах сиуди" на случай длительного ухода, который они оплачивают в составе членских взносов в больничную кассу, и поэтому не всегда знают о его существовании. "Битуах сиуди" – коллективная страховка для членов больничных касс, которая может вам очень помочь в трудную минуту, поэтому важно ознакомиться с ней и знать, как ее применять. Это страховой полис, по которому ежемесячно в течение 5 лет выплачиваются суммы в размере нескольких тысяч шекелей тем, кто ограничен в некоторых основных действиях (одевании, купании, передвижении, приеме пищи, вставании с кровати или стула и контроле над недержанием), или страдает когнитивным заболеванием, таким как деменция.

Например: Елена, 78 лет, член больничной кассы "Леумит", страдает многими хроническими заболеваниями, среди которых нарушение равновесия, повторяющиеся падения, неустойчивость при ходьбе, ухудшение состояния после перелома левого тазобедренного сустава в результате падения, недержание мочи, которое повлекло использование подгузников, повышенное содержание липидов в крови, гипертония, сердечная недостаточность, астма, одышка при любой физической нагрузке. Елена уже два с половиной года получает 21 час ухода от Битуах леуми в связи с ее заболеваниями и ограничениями в повседневной жизни. У нее есть страховка на случай длительного ухода "Битуах сиуди", оформленная через больничную кассу с тех пор, как она совершила алию в Израиль в 1990-х годах. Елена забыла о существовании этой страховки, но платит за нее каждый месяц в составе членских взносов в больничную кассу. Она обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар, в компанию "Менора" адвокатом была направлена просьба о выплатах для Елены в соответствии с полисом. Страховая компания послала к Елене врача для осмотра, который подтвердил ее состояние, и она начала получать ежемесячные выплаты в размере около 5272 шекелей (Сумма выплат привязана к индексу цен).

Однако при одобрении иска не были учтены ретроактивные выплаты Елене, поэтому адвокатский офис Меиры Зоар подал иск против "Меноры", к которому были приложены соответствующие документы, подтверждающие право на выплату и за предыдущий период, в результате чего Елена получила ретроактивно дополнительную сумму в размере около 75 000 шекелей и продолжила получать выплаты в полном объеме до окончания действия полиса (5 лет).

Другой случай – 82-летний Виталий, член больничной кассы "Маккаби", который страдает множеством заболеваний, в том числе болезнью Паркинсона, тремором в руках и ногах, ограничением подвижности тела, а кроме того, заболеванием сердца и плохим состоянием после инсульта. Виталий уже около 5 лет получает помощь метапелет от Битуах леуми. Первоначально он получал 17 часов в неделю, а в прошлом году количество часов ухода было увеличено до 30 в неделю из-за ограничений в передвижении, одевании, купании и неспособности контролировать недержание. Виталий обратился в адвокатский офис Меиры Зоар для подачи официального юридического требования в страховую компанию, и после рассмотрения документов адвокат пришла к выводу, что обязанность по выплате Виталию возлагается на компанию "Феникс", которая страховала его коллективным полисом "Битуах сиуди" для членов больничной кассы "Маккаби" до конца 2023 года. "Феникс" изначально пытался от него отказаться и переложить ответственность на "Менору", которая начала страховать Виталия и остальных членов "Маккаби" только с января 2024 года. Однако адвокат Меира Зоар этого не допустила, и после подачи соответствующего иска в "Феникс", Виталию была присуждена единовременная выплата в размере 125 000 шекелей за прошедший период, а также постоянные выплаты в размере около 6 438 шекелей до тех пор, пока не будут исчерпаны 5 лет действия полиса.

Адвокатский офис Меиры Зоар работает уже много лет в области страхования "Битуах сиуди", являясь эксклюзивным представителем застрахованных из русскоязычного сектора, и точно знает, как предоставить правильные и доступные решения по всей стране. Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по "Битуах сиуди". Адвокатский офис подал два важных коллективных иска в области страхования "Битуах сиуди" – один против четырех крупнейших страховых компаний Израиля по вопросу лишения баллов для лиц, страдающих от недержания и имеющих право на получение выплат по страховке "Битуах сиуди" (иск был утвержден), и второй иск был подан совсем недавно в Центральный окружной суд против компании "Харэль" по поводу полисов "Битуах сиуди" для пенсионеров больничной кассы "Клалит".

Благодаря отличной репутации адвокатского офиса Меиры Зоар, удается добиваться отличных финансовых результатов для застрахованных.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

Звоните по тел. 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски)

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