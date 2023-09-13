Минздрав Израиля предупреждает: из-за дождя загрязнена вода в Средиземном море
В связи с загрязнением морской воды после первого сильного осеннего дождя, прошедшего на восточном побережье Средиземного моря министерство здравоохранения Израиля рекомендует временно воздержаться от купания на пляжах Тель-Авива, Бат-Яма и Герцлии.
Морская вода загрязнена сточными водами из городских дренажных систем.
Минздрав рекомендует воздерживаться от купания в течение нескольких дней после того, как дождь прекратится, и будут получены нормальные результаты анализа морской воды.
Температура воды в Средиземном море сегодня – 29-30 градусов, высота волн – до 1 метра.
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, дожди должны прекратиться в течение сегодняшнего дня. В четверг-субботу температура воздуха повысится, вновь установится солнечная погода.
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