Минздрав Израиля предупреждает: из-за дождя загрязнена вода в Средиземном море

В связи с загрязнением морской воды после первого сильного осеннего дождя, прошедшего на восточном побережье Средиземного моря министерство здравоохранения Израиля рекомендует временно воздержаться от купания на пляжах Тель-Авива, Бат-Яма и Герцлии.

Морская вода загрязнена сточными водами из городских дренажных систем.

Минздрав рекомендует воздерживаться от купания в течение нескольких дней после того, как дождь прекратится, и будут получены нормальные результаты анализа морской воды.

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Температура воды в Средиземном море сегодня – 29-30 градусов, высота волн – до 1 метра.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, дожди должны прекратиться в течение сегодняшнего дня. В четверг-субботу температура воздуха повысится, вновь установится солнечная погода.