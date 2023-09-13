adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 24°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
29 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.798 ₪ 4.069 ₪
Иерусалим:
20 - 24°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
29 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Здоровье

    Минздрав Израиля предупреждает: из-за дождя загрязнена вода в Средиземном море

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Минздрав Израиля предупреждает: из-за дождя загрязнена вода в Средиземном море
    Flash90/Miriam Alster

    В связи с загрязнением морской воды после первого сильного осеннего дождя, прошедшего на восточном побережье Средиземного моря министерство здравоохранения Израиля рекомендует временно воздержаться от купания на пляжах Тель-Авива, Бат-Яма и Герцлии.

    Морская вода загрязнена сточными водами из городских дренажных систем.

    Минздрав рекомендует воздерживаться от купания в течение нескольких дней после того, как дождь прекратится, и будут получены нормальные результаты анализа морской воды.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Температура воды в Средиземном море сегодня – 29-30 градусов, высота волн – до 1 метра.

    Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, дожди должны прекратиться в течение сегодняшнего дня. В четверг-субботу температура воздуха повысится, вновь установится солнечная погода.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Сентября 2023
    Прогноз погоды на 13 сентября: понижение температуры, дожди
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:12 Молодежный чемпионат мира по водному поло. Израильтянки вышли в четвертьфинал
    10:58 Полтора месяцев до муниципальных выборов. Что нужно знать
    10:20 Минздрав Израиля предупреждает: из-за дождя загрязнена вода в Средиземном море
    09:54 Baza: в результате атаки ВСУ в Севастополе повреждены подлодка и десантный корабль, есть убитые и множество раненых
    09:34 Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: задержаны 13 подозреваемых
    09:26 В Японии отправлены в отставку ключевые министры
    08:46 Завершено расследование обстоятельств нападения террористки на пограничника в Старом городе Иерусалима
    08:21 ВСУ: в Одесской и Сумской областях сбиты 32 из 44 российских "шахедов"
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom