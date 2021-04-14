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NEWSru.co.il :: Здоровье14 апреля 2021 г., 19:18

Коронавирус в Израиле: в стране около 3000 зараженных, более 200 из них в тяжелом или критическом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: в стране около 3000 зараженных, более 200 из них в тяжелом или критическом состоянии

Вечером в среду, 14 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 836504 заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 3008 человек (примерно на 200 меньше, чем утром).

827184 выздоровели после коронавируса.


6312 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 75981 тестов. В 0,3% случаев выявлялся коронавирус.

351 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 219 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 136 из них в критическом состоянии, 127 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,71.

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 54% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 51% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 14 апреля, в Израиле нет "красных", "оранжевых" или "желтых" городов. Среди "зеленых": Тамра, Рахат, Тайбэ, Цфат, Нетивот, Умм эль-Фахм, Бака аль-Гарбия, Арад, Ариэль, Тира, Нацерет, Рамле, Иерусалим, Ор Йегуда, Офаким, Эйлат, Димона, Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.


С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

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