Коронавирус в мире: 86 тысяч умерших от COVID-19 за неделю, новая волна эпидемии

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 14 апреля, таких стран 24). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 138024148 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 5 млн новых заразившихся за неделю; на 16% больше, чем на позапрошлой неделе), 2972039 из них умерли (около 86 тысяч за неделю; на 19% больше, чем на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,2%.

По всей видимости, можно говорить о новой волне эпидемии, особенно в странах, где вакцинация против коронавируса пока идет недостаточными темпами. Возможно, это связано и с появлением новых штаммов.

Наиболее тяжелая ситуация в Бразилии, США, Индии, России, Мексике, Франции, Италии, Польше, Украине, Турции. В Бразилии продолжается рост смертности. За последнюю неделю заметно выросла смертность в Индии и Мексике.

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек

1. США 32070784 выявленных заразившихся, 577179 (+6919) умерших, летальность 1,8%

2. Индия 13873825, 172115 (+5907), 1,3%

3. Бразилия 13601566, 358718 (+21354), 2,6%

4. Франция 5106329, 99480 (+2207), 2,0%

5. Россия 4657883, 103601 (+2495), 2,2% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

6. Великобритания 4375814, 127123 (+241), 2,9%

7. Турция 3962760, 34455 (+1788), 0,9%

8. Италия 3793033, 115088 (+3341), 3,0%

9. Испания 3376548, 76625 (+714), 2,3% (в течение недели данные обновлялись нерегулярно)

10. Германия 3031836, 79408 (+1546), 2,7%

11. Польша 2599850, 59126 (+4061), 2,2%

12. Аргентина 2579000, 58174 (+1540), 2,3%

13. Колумбия 2569314, 66482 (+1958), 2,6%

14. Мексика 2286133, 210294 (+5292), 9,1%

15. Иран 2118212, 65055 (+1549), 3,2%

16. Украина 1872785, 37758 (+2741), 2,0%

17. Перу 1659707, 55489 (+2078), 3,3%

18. Чехия 1585037, 28038 (+869), 1,7%

19. Индонезия 1577526, 42782 (+805), 2,7%

20. ЮАР 1559960, 53423 (+391), 3,4%

21. Нидерланды 1364025, 16822 (+173), 1,3%

22. Чили 1088710, 24518 (+784), 2,3%

23. Канада 1078562, 23392 (+251), 2,3%

24. Румыния 1012373, 25441 (+1200), 2,5%.

1. Гибралтар 2791

2. Чехия 2614

3. Сан-Марино 2530

4. Венгрия 2487

5. Босния и Герцеговина 2293

6. Черногория 2215

7. Болгария 2135

8. Северная Македония 2059

9. Бельгия 2021

10. Словения 1986

11. Словакия 1962

12. Италия 1906

13. Великобритания 1865

14. США 1736

15. Бразилия 1678

16. Перу 1665

17. Португалия 1663

18. Испания 1638

19. Мексика 1618

20. Польша 1564

21. Андорра 1564

22. Хорватия 1556

23. Франция 1521

24. Лихтенштейн 1465

25. Панама 1413

26. Литва 1379

27. Молдова 1351

28. Швеция 1346

29. Румыния 1329

30. Колумбия 1296



Израиль в этом списке на 59-м месте (686 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 6309 6257 умерших (+52 за неделю; на 19% меньше, чем за позапрошлую неделю).