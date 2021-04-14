Коронавирус в мире: 86 тысяч умерших от COVID-19 за неделю, новая волна эпидемии
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 14 апреля, таких стран 24). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 138024148 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 5 млн новых заразившихся за неделю; на 16% больше, чем на позапрошлой неделе), 2972039 из них умерли (около 86 тысяч за неделю; на 19% больше, чем на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,2%.
По всей видимости, можно говорить о новой волне эпидемии, особенно в странах, где вакцинация против коронавируса пока идет недостаточными темпами. Возможно, это связано и с появлением новых штаммов.
Наиболее тяжелая ситуация в Бразилии, США, Индии, России, Мексике, Франции, Италии, Польше, Украине, Турции. В Бразилии продолжается рост смертности. За последнюю неделю заметно выросла смертность в Индии и Мексике.
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек
1. США 32070784 выявленных заразившихся, 577179 (+6919) умерших, летальность 1,8%
2. Индия 13873825, 172115 (+5907), 1,3%
3. Бразилия 13601566, 358718 (+21354), 2,6%
4. Франция 5106329, 99480 (+2207), 2,0%
5. Россия 4657883, 103601 (+2495), 2,2% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
6. Великобритания 4375814, 127123 (+241), 2,9%
7. Турция 3962760, 34455 (+1788), 0,9%
8. Италия 3793033, 115088 (+3341), 3,0%
9. Испания 3376548, 76625 (+714), 2,3% (в течение недели данные обновлялись нерегулярно)
10. Германия 3031836, 79408 (+1546), 2,7%
11. Польша 2599850, 59126 (+4061), 2,2%
12. Аргентина 2579000, 58174 (+1540), 2,3%
13. Колумбия 2569314, 66482 (+1958), 2,6%
14. Мексика 2286133, 210294 (+5292), 9,1%
15. Иран 2118212, 65055 (+1549), 3,2%
16. Украина 1872785, 37758 (+2741), 2,0%
17. Перу 1659707, 55489 (+2078), 3,3%
18. Чехия 1585037, 28038 (+869), 1,7%
19. Индонезия 1577526, 42782 (+805), 2,7%
20. ЮАР 1559960, 53423 (+391), 3,4%
21. Нидерланды 1364025, 16822 (+173), 1,3%
22. Чили 1088710, 24518 (+784), 2,3%
23. Канада 1078562, 23392 (+251), 2,3%
24. Румыния 1012373, 25441 (+1200), 2,5%.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 14 апреля)
1. Гибралтар 2791
2. Чехия 2614
3. Сан-Марино 2530
4. Венгрия 2487
5. Босния и Герцеговина 2293
6. Черногория 2215
7. Болгария 2135
8. Северная Македония 2059
9. Бельгия 2021
10. Словения 1986
11. Словакия 1962
12. Италия 1906
13. Великобритания 1865
14. США 1736
15. Бразилия 1678
16. Перу 1665
17. Португалия 1663
18. Испания 1638
19. Мексика 1618
20. Польша 1564
21. Андорра 1564
22. Хорватия 1556
23. Франция 1521
24. Лихтенштейн 1465
25. Панама 1413
26. Литва 1379
27. Молдова 1351
28. Швеция 1346
29. Румыния 1329
30. Колумбия 1296
Израиль в этом списке на 59-м месте (686 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 6309 6257 умерших (+52 за неделю; на 19% меньше, чем за позапрошлую неделю).
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