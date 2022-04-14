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NEWSru.co.il :: Здоровье14 апреля 2022 г., 12:35

БАГАЦ отклонил иск "Клалит" по сокращению смен интернов

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БАГАЦ отклонил иск "Клалит" по сокращению смен интернов

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил иск больничной кассы "Клалит" с требованием временно приостановить действие указа министра экономики Орны Барбивай о сокращении максимально разрешенной длительности смен интернов с 24 до 16 часов.

Судьи постановили, что речь идет о вопросе, полностью находящемся в сфере полномочий правительства, которое должно решить, что оно делает – отменяет указ или принимает меры по его реализации.

По мнению судей БАГАЦа, местом дальнейших разбирательств по данному вопросу должен быть суд по трудовым спорам.


Поскольку Барбивай отказывается отменять или корректировать указ, формально с 1 апреля 10 периферийных больниц являются нарушителями закона. На данный момент стороны договорились, что генеральный директор министерства главы правительства и юридический советник правительства попробуют согласовать новый формат реформы, с которым будут готовы согласиться все участвующие стороны.

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