Коронавирус в мире: свыше 502 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 14 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6214082 человек (+4417 за сутки), более 502 млн заразились, около 44 млн инфицированы в настоящее время, более 452 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 1014114 умерших

Бразилия – 661710

Индия – 521767

Россия – 372512 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323848

Перу – 212528

Великобритания – 171045

Италия – 161187

Индонезия – 155746

Франция – 143777

Иран – 140711

Колумбия – 139734

Германия – 132906

Аргентина – 128285

Польша – 115736

Украина – 108194

Испания – 103266

ЮАР – 100132



В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6290

Бразилия – 3074

Польша – 3064

США – 3032

Аргентина – 2793

Колумбия – 2695

Италия – 2673

Россия – 2551

Украина – 2501

Великобритания – 2496

Мексика – 2466

Испания – 2207

Франция – 2194

ЮАР – 1651

Иран – 1638

Германия – 1577



Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 27 млн

Германии – 23 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 16 млн

Италии – 15 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме 10 млн

