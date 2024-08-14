С 7 октября в реабилитационном отделе минобороны зарегистрировались более 10 тысяч раненых

По данным отдела реабилитации раненых в министерстве обороны, с 7 октября отдел зарегистрировал 10056 раненых в ходе войны Железные мечи. 35% из них страдают посттравматическим синдромом и другими душевными расстройствами, 37% – травмами конечностей.

68% раненых – резервисты, их них более половины в возрасте от 18 до 30 лет.

Каждый месяц отдел реабилитации в министерстве обороны регистрирует около тысячи новых раненых.

Еще 62 тысячи инвалидов ЦАХАЛа, раненных в предыдущих войнах, получают продолжать помощь от министерства обороны.