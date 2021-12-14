Какие важные финансовые права скрывают от пациентов больничные кассы?

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Тамара, пациентка с болезнью Паркинсона, около 3 лет получает постоянную помощь метапелет от Битуах Леуми из-за ограничений в выполнении повседневных действий, включая одевание, купание и передвижение. У нее есть страховка по долгосрочному уходу "Битуах сиуди", оформленная через больничную кассу через Маккаби. Но Тамара об этом не знала. Она не знала, что у нее есть право на получение выплат на сумму около 4500 шекелей в месяц в соответствии со страховым полисом, "скрытое" от нее как часть членских взносов, которые она платила больничной кассе. Причина в том, что она никогда не получала полис от больничной кассы или страховой компании. Это случается со многими, имеющими полисы. "Секрет" полиса был раскрыт Тамарой случайно, после прочтения профессиональной статьи нашей фирмы, и она подала иск в страховую компанию на получение выплат. Однако из-за того, что Тамара не обладала необходимой информацией, она обратилась с требованием о выплатах в страховую компанию Феникс, в которую Больничная касса Маккаби перевела страховые полисы своих пациентов только с 2019 года. Поэтому иск Тамары Фениксом был отклонен, поскольку ее страховой случай наступил в период работы Маккаби с предыдущей страховой компанией Кляль, которая страховала ее и других членов этой больничной кассы до конца 2018 года.

После получения отказа, Тамара обратилась за помощью к нашей фирме, преимущество которой состоит в том, что мы предоставляем профессиональную юридическую помощь. И мы получаем свой гонорар только в случае успешного решения вашей проблемы, что означает отсутствие каких-либо расходов или выплат до тех пор, пока деньги не будут получены от страховой компании. Наша фирма подала от имени Тамары двухсторонний иск к обеим страховым компаниям, которые после быстрой процедуры посредничества согласились выплатить Тамаре единовременную сумму в размере примерно 80 000 шекелей, разделенную между ними, и полное ежемесячное пособие в размере примерно 4500 шекелей до окончания периода, предусмотренного полисом.

Здесь стоит отметить: "Битуах сиуди", которые "скрыты" в полисах, в конечном итоге всё равно требуют прямого взаимодействия непосредственно со страховыми компаниями, даже если это коллективные страховки через "купат холим". Этот факт имеет решающее значение! И задача не всегда решается без адвоката, который является специалистом в данной области, с нужными связями и "вооружен" профессиональными знаниями.

Приведем пример: Роман, страдающий тяжелым сердечным заболеванием и почечной недостаточностью, является членом Больничной кассы "Клалит". Он не имел представления о "спрятанной" страховой компанией "Арэль" "Битуах сиуди", которую он оплачивает как часть членского взноса внутри страховки, оформленной через больничную кассу. Роман обратился в наш офис за помощью по его частным полисам, но он не знал, что помимо частного страхования у него также есть страхование на случай длительного ухода "Битуах сиуди" через "Клалит". Когда мы сообщили ему эту информацию, Роман был крайне удивлен. В результате нашей работы, через несколько месяцев ему начали выплачивать двойную ежемесячную помощь, приблизительно 9 000 шекелей, как через частное страхование, так и через страховку, оформленную через больничную кассу, и он будет их получать в течение 5 лет по двум полисам.

Следует отметить, что наш офис на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей стране, и мы знаем, как максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным. Наш офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар. Офис долгие годы специализируется исключительно на страховках "Битуах сиуди" на случай длительного ухода. Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде "бухгалтеров", "экспертов" и так далее. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным больным людям.

Мы добиваемся максимальных денежных выплат для наших клиентов без необоснованных затрат и без каких-либо обязательств.

Наш главный офис расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, что сотрудники офиса работают по всему Израилю, от севера до юга, ВКЛЮЧАЯ ЭЙЛАТ, и могут помочь в решении ваших проблем.

Гонорар за нашу работу выплачивается только после успешного решения проблемы.

Звоните по телефону: 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски).

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