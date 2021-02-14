Исследование "Клалит": прививка на 92% снижает риск заболевания коронавирусом в тяжелой форме

Впервые в Израиле проведено масштабное исследование, посвященное влиянию вакцины Pfizer на проявлении симптомов коронавируса в случае заражения.

Исследование проводилось больничной кассой "Клалит" на основе данных 1.200.000 израильтян, из которых половина была вакцинирована, а вторая половина - еще не сделала прививку.

Профессор Ран Балицер, директор исследовательского института больничной кассы "Клалит" и консультант координатора программы "Маген Исраэль", в интервью телеканалу "Кешет-12" пояснил, что предметом всех проводившихся ранее исследований было влияние вакцины на заражаемость вирусом, а не на симптомы проявления болезни. Не было этих данных и у производителя вакцины, компании Pfizer.

Впервые исследователи сравнили данные тех, кто прошел вакцинацию, и контрольной группы с тем, чтобы узнать, работает ли вакцина "как в учебнике".

В рамках исследования обе группы были поделены на подгруппы по возрасту, общему состоянию здоровья, принадлежности к той или иной группе "риска" и хроническим заболеваниям. Данные вакцинированного клиента больничной кассы сравнивались с данными человека, являющегося его " статистическим двойником", с тем чтобы избежать влияния посторонних факторов на результаты исследования.

В исследование были включены данные 170 тысяч израильтян старше 60 лет, и 430 тысяч человек от 16 и до 59 лет. В больничной кассе особо отмечают, что впервые была отдельно проверена эффективность вакцины на группе людей старше 70 лет, поскольку у компании Pfizer из-за сжатых сроков клинического исследования не было возможности это проверить отдельно.

Согласно данным, опубликованным исследовательским институтом "Клалит", в случае заражения после вакцинации на 94% снизилось количество проявлений симптомов заболевания.

На 92% снизился риск того, что в случае заражения болезнь будет протекать в тяжелой форме.

Согласно данным "Клалит", эффективность вакцины сохраняется во всех возрастных группах, включая лиц старше 70 лет.