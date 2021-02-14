Иерусалим:
11 - 18°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
14 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье14 февраля 2021 г., 20:05

Исследование "Клалит": прививка на 92% снижает риск заболевания коронавирусом в тяжелой форме

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Исследование "Клалит": прививка на 92% снижает риск заболевания коронавирусом в тяжелой форме

Впервые в Израиле проведено масштабное исследование, посвященное влиянию вакцины Pfizer на проявлении симптомов коронавируса в случае заражения.

Исследование проводилось больничной кассой "Клалит" на основе данных 1.200.000 израильтян, из которых половина была вакцинирована, а вторая половина - еще не сделала прививку.

Профессор Ран Балицер, директор исследовательского института больничной кассы "Клалит" и консультант координатора программы "Маген Исраэль", в интервью телеканалу "Кешет-12" пояснил, что предметом всех проводившихся ранее исследований было влияние вакцины на заражаемость вирусом, а не на симптомы проявления болезни. Не было этих данных и у производителя вакцины, компании Pfizer.


Впервые исследователи сравнили данные тех, кто прошел вакцинацию, и контрольной группы с тем, чтобы узнать, работает ли вакцина "как в учебнике".

В рамках исследования обе группы были поделены на подгруппы по возрасту, общему состоянию здоровья, принадлежности к той или иной группе "риска" и хроническим заболеваниям. Данные вакцинированного клиента больничной кассы сравнивались с данными человека, являющегося его " статистическим двойником", с тем чтобы избежать влияния посторонних факторов на результаты исследования.

В исследование были включены данные 170 тысяч израильтян старше 60 лет, и 430 тысяч человек от 16 и до 59 лет. В больничной кассе особо отмечают, что впервые была отдельно проверена эффективность вакцины на группе людей старше 70 лет, поскольку у компании Pfizer из-за сжатых сроков клинического исследования не было возможности это проверить отдельно.

Согласно данным, опубликованным исследовательским институтом "Клалит", в случае заражения после вакцинации на 94% снизилось количество проявлений симптомов заболевания.

На 92% снизился риск того, что в случае заражения болезнь будет протекать в тяжелой форме.

Согласно данным "Клалит", эффективность вакцины сохраняется во всех возрастных группах, включая лиц старше 70 лет.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:37 Коронавирус в Израиле: 1008 пациентов в тяжелом и критическом состоянии
20:05 Исследование "Клалит": прививка на 92% снижает риск заболевания коронавирусом в тяжелой форме
18:48 15 февраля в Бат-Ям приедет передвижной "прививочный пункт" МАДА
17:49 Врачи больницы "Каплан" борются за жизнь двух беременных женщин, не прошедших вакцинацию
14:26 Южноафриканской мутацией заразились еще 14 израильтян
11:17 Результаты опроса: 61% русскоязычных израильтян ничего не знают о FDA
10:37 Коронавирус в Израиле: 53 "красных" населенных пункта, в том числе 11 городов
10:16 Вакцинация против коронавируса: около 37% взрослых израильтян привиты полностью
10:07 Коронавирус в Израиле: снижение числа зараженных, около 300 умерших за неделю
09:39 Коронавирусный штаб в России: за сутки выявлены более 14 тысяч заразившихся, 430 больных умерли
...