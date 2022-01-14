Коронавирус в мире: около 321 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 14 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5539160 человек (+8503 за сутки), около 321 млн заразились, более 51 млн инфицированы в настоящее время, более 264 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 869212 умерших

Бразилия – 620609

Индия – 485350

Россия – 319172 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 300912

Перу – 203255

Великобритания – 151342

Индонезия – 144155

Италия – 140188

Иран – 132002

Колумбия – 130625

Франция – 126530

Аргентина – 117808

Германия – 115866

Польша – 101419

Украина – 97928

ЮАР – 92989

Испания – 90620

Турция – 84278

Румыния – 59150

Филиппины – 52736

Венгрия – 40164

Чили – 39331

Чехия – 36765

Вьетнам – 35170

Эквадор – 34189

Болгария – 31922

Малайзия – 31750

Канада – 31190

Пакистан – 28999

Бельгия – 28566

Бангладеш – 28123

Тунис – 25744

Ирак – 24229

Египет – 22063

Таиланд – 21901

Греция – 21732

Нидерланды – 21127

Боливия – 20103



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6036

Болгария – 4648

Венгрия – 4174

Чехия – 3423

Румыния – 3106

Бразилия – 2888

Польша – 2684

США – 2603

Аргентина – 2570

Колумбия – 2526

Бельгия – 2448

Италия – 2324

Мексика – 2297

Украина – 2260

Великобритания – 2212

Россия – 2186

Тунис – 2144

Греция – 2101

Чили – 2031

Испания – 1937

Франция – 1932

Эквадор – 1894

Боливия – 1687

Иран – 1541

ЮАР – 1538

Германия – 1376

Нидерланды – 1229



Коронавирус был выявлен у 1695512 израильтян, 8293 из них умерли. Относительная смертность: 889 на 1 млн (89-е место в мире).