Коронавирус в мире: около 321 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 14 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5539160 человек (+8503 за сутки), около 321 млн заразились, более 51 млн инфицированы в настоящее время, более 264 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 869212 умерших
Бразилия – 620609
Индия – 485350
Россия – 319172 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 300912
Перу – 203255
Великобритания – 151342
Индонезия – 144155
Италия – 140188
Иран – 132002
Колумбия – 130625
Франция – 126530
Аргентина – 117808
Германия – 115866
Польша – 101419
Украина – 97928
ЮАР – 92989
Испания – 90620
Турция – 84278
Румыния – 59150
Филиппины – 52736
Венгрия – 40164
Чили – 39331
Чехия – 36765
Вьетнам – 35170
Эквадор – 34189
Болгария – 31922
Малайзия – 31750
Канада – 31190
Пакистан – 28999
Бельгия – 28566
Бангладеш – 28123
Тунис – 25744
Ирак – 24229
Египет – 22063
Таиланд – 21901
Греция – 21732
Нидерланды – 21127
Боливия – 20103
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6036
Болгария – 4648
Венгрия – 4174
Чехия – 3423
Румыния – 3106
Бразилия – 2888
Польша – 2684
США – 2603
Аргентина – 2570
Колумбия – 2526
Бельгия – 2448
Италия – 2324
Мексика – 2297
Украина – 2260
Великобритания – 2212
Россия – 2186
Тунис – 2144
Греция – 2101
Чили – 2031
Испания – 1937
Франция – 1932
Эквадор – 1894
Боливия – 1687
Иран – 1541
ЮАР – 1538
Германия – 1376
Нидерланды – 1229
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 65 млн человек. Около 37 млн в Индии. Около 23 млн в Бразилии. Более 14 млн в Великобритании. Более 13 млн во Франции. Более 10 млн в России, Турции. Более 8 млн в Италии. Более 7 млн в Германии, Испании. Более 6 млн в Аргентине, Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах, Филиппинах. Более 2 млн в Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании, Австралии, Марокко, Ирландии, Казахстане, Дании.
Коронавирус был выявлен у 1695512 израильтян, 8293 из них умерли. Относительная смертность: 889 на 1 млн (89-е место в мире).
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