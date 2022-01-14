11-летняя девочка, заразившаяся коронавирусом, госпитализирована в тяжелом состоянии

В пятницу, 14 января, из больницы "Каплан" в Реховоте сообщили о госпитализации 11-летней девочки, заразившейся коронавирусом. Ребенок, страдающий сопутствующими заболеваниями, находится в тяжелом состоянии. Медики отмечают, что девочка успела получить одну дозу вакцины Pfizer против коронавируса.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на 14 января, 37% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 11% – старше 60 лет. При этом 77% тяжелобольных старше 60 лет и только 2% тяжелобольных – в возрастной категории 0-19 лет.