Беннет о борьбе с эпидемией: прививки, маски, "социальная дистанция" и отказ от полетов за границу

В среду, 14 июля, в министерстве главы правительства прошел брифинг, посвященный росту заболеваемости коронавирусом в Израиле и мерам, принимаемым правительством для того, чтобы остановить распространение новых штаммов. В брифинге приняли участие глава правительства Нафтали Беннет, министр здравоохранения Ницан Горовиц, гендиректор минздрава профессор Нахман Аш и глава департамента общественного здравоохранения Шарон Эльрои Прайс.

Открывая брифинг, глава правительства Нафтали Беннет сказал, что "общественность, по всей видимости, не понимает, что мир находится на пороге глобальной пандемии мутаций вируса "Дельта". Отметим, что предшественник Беннета на посту главы правительства, Биньямин Нетаниягу, говорил о борьбе с эпидемией коронавируса.

Смещение акцента на новый штамм COVID-19, позволило Беннету объяснить рост заболеваемости и ответить на обвинения оппозиции в том, что в короткий срок новое правительство свело к нулю достижения предшественников в борьбе с эпидемией. Это также позволило Беннету обвинить правительство Нетаниягу в неразумном применении ограничений.

Беннет напомнил, что в течение полутора коронавирус в Израиле унес жизни 6400 человек, страна была парализована карантинными мерами, школьники и студенты пропускали занятия. Беннет объявил, что его правительство совместно с командой специалистов минздрава, пытается найти другой путь, принимая "прозрачные решения", без введения локдауна. "Вместо того, чтобы говорить о том, что мы закроем, мы проверяем, каким образом можно безопасно продолжать нашу жизнь", - сказал он.

Беннет отметил, что новый штамм вируса опаснее предыдущей его версии, и это видно по росту заболеваемости во всем мире. Он отметил, что рост количества больных и умерших наблюдается и в странах с большой долей привившихся граждан. "Против штаммов "Дельта" одной прививки недостаточно", - подвел итог глава правительства.

Беннет сообщил, что отдал распоряжение правоохранительных органом усилить контроль за соблюдением масочного режима. Он отметил, что маска в закрытых помещениях причиняет минимум неудобств, позволяя при этом избежать локдауна. Глава правительства напомнил, что за нарушение масочного режима предусмотрены крупные штрафы.

Беннет призвал граждан, которые пока не сделали прививку от коронавируса, пройти вакцинацию. Отдельно с этой просьбой он обратился к подросткам.

И, наконец, глава правительства обратился к гражданам Израиля воздержаться от необязательных поездок за границу.