Чиновник минздрава ПА заявил о новой волне эпидемии коронавируса в автономии
Утром в воскресенье, 14 марта, генеральный директор вспомогательной медицинской службы при министерстве здравоохранения Палестинской автономии Усама ан-Наджар в эфире радиостанции "Кул Фалястин" заявил, что реальное число зараженных коронавирусом вдвое больше, чем говорится в официальных отчетах минздрава ПА.
Он отметил, что в больницах все больше зараженных коронавирусом, и медицинские учреждения уже не справляются с наплывом больных. По сути, говорит он, речь идет о новой волне эпидемии, к которой система здравоохранения ПА не готова.
По оценке Ан-Наджара, если ситуация будет развиваться в той же динамике, это приведет к коллапсу системы здравоохранения в автономии.
Усама ан-Наджар подчеркивает, что в ПА проводится недостаточное тестирование на коронавирус, а карантинные меры многими не соблюдаются. В то же время вакцинация идет очень медленными темпами.
Лишь на этой неделе в ПА планируют начать исследования для того, чтобы выяснить, есть ли уже в автономии случаи заражения "британской" и "южноафриканской" мутациями коронавируса, и настолько широкое распространения эти штаммы получили.
13 марта министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщало, что за последние сутки были выявлены 1784 новых случая заражения коронавирусом (197 из них в Газе). 1484 пациентов признаны выздоровевшими. За сутки в ПА были зарегистрированы 27 смертей от COVID-19. За сутки было проведено лишь 5424 теста, то есть коронавирус при тестировании выявлялся в 33% случаев, что свидетельствует о крайне недостаточных масштабах проверок. Сообщалось, что в отделениях интенсивной терапии находятся 170 больных COVID-19, 48 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За весь период эпидемии в ПА, по официальным данным: 2654 умерших, 234449 заразившихся, 208785 выздоровевших после заражения коронавирусом.
В ПА, включая Газу, проводится выборочная вакцинация против коронавируса.
Представитель минздрава Газы Магди Дахир заявлял в субботу, что в сектор было доставлено 62 тысячи доз вакцины от коронавируса. Однако, по состоянию на 11 марта, были вакцинированы только около 5700 человек.
Напомним, что власти Израиля проводят вакцинацию против коронавируса среди рабочих из ПА, имеющих разрешение находиться и работать на израильской территории.
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