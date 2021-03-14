Чиновник минздрава ПА заявил о новой волне эпидемии коронавируса в автономии

Утром в воскресенье, 14 марта, генеральный директор вспомогательной медицинской службы при министерстве здравоохранения Палестинской автономии Усама ан-Наджар в эфире радиостанции "Кул Фалястин" заявил, что реальное число зараженных коронавирусом вдвое больше, чем говорится в официальных отчетах минздрава ПА.

Он отметил, что в больницах все больше зараженных коронавирусом, и медицинские учреждения уже не справляются с наплывом больных. По сути, говорит он, речь идет о новой волне эпидемии, к которой система здравоохранения ПА не готова.

По оценке Ан-Наджара, если ситуация будет развиваться в той же динамике, это приведет к коллапсу системы здравоохранения в автономии.

Усама ан-Наджар подчеркивает, что в ПА проводится недостаточное тестирование на коронавирус, а карантинные меры многими не соблюдаются. В то же время вакцинация идет очень медленными темпами.

Лишь на этой неделе в ПА планируют начать исследования для того, чтобы выяснить, есть ли уже в автономии случаи заражения "британской" и "южноафриканской" мутациями коронавируса, и настолько широкое распространения эти штаммы получили.

13 марта министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщало, что за последние сутки были выявлены 1784 новых случая заражения коронавирусом (197 из них в Газе). 1484 пациентов признаны выздоровевшими. За сутки в ПА были зарегистрированы 27 смертей от COVID-19. За сутки было проведено лишь 5424 теста, то есть коронавирус при тестировании выявлялся в 33% случаев, что свидетельствует о крайне недостаточных масштабах проверок. Сообщалось, что в отделениях интенсивной терапии находятся 170 больных COVID-19, 48 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период эпидемии в ПА, по официальным данным: 2654 умерших, 234449 заразившихся, 208785 выздоровевших после заражения коронавирусом.

В ПА, включая Газу, проводится выборочная вакцинация против коронавируса.

Представитель минздрава Газы Магди Дахир заявлял в субботу, что в сектор было доставлено 62 тысячи доз вакцины от коронавируса. Однако, по состоянию на 11 марта, были вакцинированы только около 5700 человек.