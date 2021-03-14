Коронавирус в Израиле: число жертв коронавируса превысило 6 тысяч человек

Вечером в воскресенье, 14 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 16:49.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 818548 заразившихся (+446 с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 27974 человек (-4126 с полуночи).

6008 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 27090 тестов. В 2,9% случаев выявлялся коронавирус.

1031 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 640 (+13) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 273 из них в критическом состоянии, 221 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время 0,78. То есть эпидемия идет на спад.

82% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 57% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; более 54% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где карантинные меры самые жесткие. В настоящее время, по оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах проживают менее 10% израильтян. 21 населенный пункт в стране – "красный", 51 – "оранжевый". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Тель-Авив-Яффо, Кармиэль, Кфар-Саба, Арад, Афула, Хайфа, Од а-Шарон, Раанана, Ариэль, Кирьят-Ям, Нагария, Рамат-Ган, Рамат а-Шарон, Кирьят-Моцкин, Герцлия, Кирьят-Оно, Гиватаим, Кирьят-Шмона.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на вечер 14 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5139301 человек (около 9 тыс. с полуночи), вторую дозу – 4149380 человек (около 14 тыс. с полуночи).

Полностью вакцинированы около 45% населения страны и около 63% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 55% населения страны и около 78% взрослого населения (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 96% граждан, вакцинированы двумя дозами 88%, в категории 80-89 – 93%/87%, 70-79 – 96%/90%, 60-69% – 88%/80%, 50-59 – 87%/74%, 40-49 – 82%/66%, 30-39 – 76%/56%, 20-29 – 70%/48%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 20%/14%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Израиль считается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса. Но ресурс OurWorldInData публикует противоречивые данные, согласно которым в настоящее время лучшие показатели у Чили. В ТОП-10 по темпам вакцинации, согласно OurWorldInData, сейчас: Чили, Израиль, США, Сербия, Великобритания, Марокко, ОАЭ, Франция, Италия, Германия.

ОСЛАБЛЕНИЕ РЕЖИМА КАРАНТИНА

С 7 марта вступил в силу план третьего этапа ослабления карантина, утвержденный накануне правительством Израиля.

Общие правила

1. Разрешено скопление до 50 человек на открытом пространстве и до 20 – внутри помещения. (Это не касается "красных" населенных пунктов, где сохраняется ограничение 20 и 10, соответственно.)

2. Заведениям, имеющим "зеленый знак", разрешено обслуживание посетителей с ребёнком в возрасте до года.

3. Разрешен прием посетителей заведениями, имеющими соответствующее разрешение, если услуга не может быть оказана удаленно или онлайн.

5. Отменяются ограничения на перевозку пассажиров в личном транспортном средстве.

6. Отменяется обязательная проверка температуры на входе в офис или общественное заведение.

Система образования:

В ночь на 11 марта кабинет министров по борьбе с коронавирусом утвердил решение о расширении критериев возвращения детей к фронтальной учебе. По оценке минпроса, это решение позволит хотя бы частично вернуть в классы и детские сады около 208 тысяч человек.

В частности, в школы смогут вернуться ученики всех "оранжевых" населенных пунктов. До сих пор школы и детские сады работали только в населенных пунктах, которые находятся на нижней части "оранжевого" сегмента программы "светофор", и в которых уровень вакцинации взрослого населения превышал 70%.

Это решение вступило в силу немедленно, с четверга, 11 марта.

Кроме того, было решено вернуть в школы учеников 11-12 классов в "красных" населенных пунктах, в которых уровень вакцинации старшеклассников превышает 75% (включая переболевших). В таких школах учеба будет проводиться в группах до 20 человек, и ученик сможет находиться не более, чем в двух группах.

Во всех населенных пунктах, вне зависимости от цвета, в которых вакцинировались более 90% старшеклассников, 11-12 классы вернутся к учебе в полном формате, без капсул и ограничений.

Правительство не стало рассматривать инициативу министра просвещения о сокращении срока самоизоляции для учеников, имевших контакт с больным, с 10 дней до пяти дней.

Рестораны:

1. Сидеть внутри могут только обладатели "зеленого паспорта". Лимит заполняемости: до 75%, но не более 100 человек. Сидящие снаружи посетители "зеленый паспорт" предъявлять не обязаны. Максимальное число посетителей – до 100 человек.

2. Расстояние между столиками должно быть не менее 2 метров, должен быть назначен сотрудник, который будет следить за поддержанием этого расстояния.

3. Бары: расстояние 2 метра или минимум один пустой стул между посетителями (кроме тех, кто проживает вместе).

Гостиницы

Разрешена работа ресторанов. Лимит заполняемости: до 50%, но не более 300 человек.

Штраф за нарушение распоряжений – 5000 шекелей.

Въезд и выезд из Израиля:

1. Снят запрет на въезд израильтян в страну, за исключением ограничений на въезд через наземные границы. Любой гражданин Израиля или постоянный житель сможет въехать в Израиль. Максимальная квота на въезд – 3000 человек в день. Это число будет постепенно увеличено в течение недели, в соответствии с планом министерства транспорта.

7 марта разрешен въезд до 1000 человек, чтобы обеспечить постепенное открытие, согласно постановлению министерства транспорта.

Репатрианты, въезд которых не может быть отложен, иностранные рабочие, занятые на жизненно-важных предприятиях, и профессиональные спортсмены из квоты исключены.

2. Пограничный контрольно-пропускной пункт "Река Иордан" будет открыт до двух раз в неделю.

3. КПП "Таба" открылся 11 марта один раз для въезжающих из Египта, прибывших туда до 3 марта 2021.

4. Владельцы справки о выздоровлении или вакцинации смогут свободно покинуть Израиль, за исключением контрольно-пропускного пункта "Таба", который будет закрыт.

5. Обязательный карантин в отелях отменен, вместо него израильская полиция будет принимать более строгие меры в отношении тех, кто будет проходить домашний карантин.

6. Будет возобновлено пассажирское авиасообщение не только с Нью-Йорком и Франкфуртом, но и с Парижем, Лондоном, Киевом, Торонто и Гонконгом.

7. Авиаперевозчик должен предоставить в минздрав список пассажиров для проведения эпидемиологического расследования в соответствии с требованиями министерства. Если список не будет передан в день запроса, авиаперевозчик будет оштрафован на 5000 шекелей.

Залы торжеств:

1. Лимит заполняемости: до 50% имеющихся мест, но не более 300 человек одновременно.

2. Вход разрешен для обладателей "зеленого паспорта".

3. До 5% участников мероприятия могут быть допущены при условии предъявления документа об отрицательном анализе на коронавирус. Владелец зала обязан выработать систему предотвращения превышения данного лимита.

Культурные мероприятия, спортивные соревнования, конференции

1. Лимит заполняемости: 500 мест в закрытом помещении, 750 – на открытом пространстве.

2. В залах или на стадионах вместимостью более 10000 мест разрешено одновременное присутствие до 1000 человек в закрытом помещении и до 1500 – на открытом пространстве.

3. Разрешена только предварительная продажа билетов и размещение зрителей на обозначенных сидячих местах. Разрешается стоять около своего места. Запрещается проводить мероприятие или выступление, если зрители смотрят его стоя, и если сидячие места не обозначены. Мероприятия должны проходить без танцев, без продажи и раздачи еды и напитков. В местах проведения мероприятий запрещен прием пищи, их участники обязаны соблюдать дистанцию.

Молельные дома

Молельные дома, имеющие "зеленый знак": заполняемость до 50% от числа постоянных мест. При отсутствии постоянных мест заполняемость определяется из расчета один человек на 7 кв.м. В любом случае число одновременно присутствующих не должно превышать 500 человек.

В молельных домах, не имеющих "зеленого знака", в помещении могут одновременно находиться до 20 человек и до 50 человек на открытом пространстве.

Туристические достопримечательности

Откроются для обладателей "зеленого паспорта", за исключением достопримечательностей, получивших разрешение гендиректора минздрава на открытие для посетителей, не имеющих "зеленого паспорта".

За нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 шекелей.

Музеи

Билеты должны приобретаться заранее через интернет или по телефону. Для музеев площадью более 150 кв.м. на каждого посетителя должно приходиться не менее 15 кв. м. Для небольших музеев – 7 кв.м на посетителя.

Спортзалы



Должно соблюдаться расстояние 1,5-2 метра между занимающимися. Тренажеры должны быть установлены друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра. Посетители должны регистрироваться заранее (нужен документ о вакцинации).

Бассейны и миквы



Будут работать в соответствии с "зеленым сертификатом". Запрещена продажа еды и напитков. На территории рядом с бассейном не должно быть столиков для пикника. Запрещена работа саун и джакузи.

*Инструкции будут действовать до субботы, 20.3.2021, за исключением правил в отношении системы образования, действующих до субботы, 3.4.2021.