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NEWSru.co.il :: Здоровье14 марта 2022 г., 21:02

В Израиле обнаружены первые случаи заражения новым штаммом "дельтакрон"

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В Израиле обнаружены первые случаи заражения новым штаммом "дельтакрон"

Вечером 14 марта телеканал "Кан-11" сообщил, что в Израиле были выявлены первые случае заражения новой мутацией коронавируса, являющегося гибридом штаммов "омикрон" и "дельта". В сообщении телеканала подчеркивалось, что в данный момент речь идет об единичных случаях. Новый штамм был выявлен при секвенирование генома (рицуф генети) у людей, прибывших из Европы.

В телесюжете, посвященном новому штамму, говорилось, что в настоящий момент в минздраве пытаются понять, чем "дельтакрон" отличается от своих "родителей". Пока предварительным оценкам, он не является более опасным предыдущих мутаций, поскольку содержит в себе компоненты двух штаммов, против которых эффективна вакцина.


Заведующий коронавирусным отделением в больнице "Адаса Эйн Керем" профессор Дрор Меворах, комментируя появление нового штамма в Израиле, в интервью телеканалу отметил, что в настоящий момент неизвестно обладает ли "дельтакрон" потенциалом, который мог бы спровоцировать новую волну эпидемии.

Штамм "дельтакрон" был обнаружен в Европе около двух месяцев назад, и он не стал доминирующим. Однако его характеристики до сих пор изучаются.

В телесюжете говорилось, что на сегодняшний день минздрав Израиля более всего в беспокоит распространение вируса BA2, который выявляется у 50-60% заразившихся.

Днем ранее координатор борьбы с эпидемией профессор Сальман Зарка выразил обеспокоенность по поводу роста индекса заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) с 0,65 до 0,87, который наблюдался последнюю неделю. На заседании в министерстве здравоохранения он говорил о том, что главным фактором роста этого показателя стала вспышка заболеваемости в домах престарелых из-за снижения бдительности и менее тщательного соблюдения правил личной безопасности.

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