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    Здоровье

    Коронавирус в Израиле: индекс заражаемости 1,12, начинается восьмая волна эпидемии

    время публикации: | последнее обновление:
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    Коронавирус в Израиле: индекс заражаемости 1,12, начинается восьмая волна эпидемии
    Olivier Fitoussi/Flash90     Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле
    Фото NEWSru.co.il

    В среду, 14 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

    В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4645942 случаев заражения коронавирусом.

    11667 заболевших COVID-19 умерли (+10 за сутки; уточнены данные за несколько дней).

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    За последние сутки проведены 11817 тестов. В 11% случаев выявлялся коронавирус.

    В настоящий момент заражены 9411 человек (+181 за сутки; в последние дни число зараженных вновь начало расти).

    325 заболевших в больницах (-7 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

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    Состояние 98 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-3 за сутки), 44 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (+3 за сутки).

    Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,12 (растет в течение последних недель). Похоже, начинается восьмая волна эпидемии.

    Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 91% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

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    Вакцинация

    По данным минздрава Израиля на 14 сентября 2022 года, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6717543 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6153133 человек (66% населения страны). 4509905 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 844273 человек (9% населения страны).

    В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

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    Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

    Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

    Разрешена вакцинация детей в возрасте от полугода до пяти лет.

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    Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.

    При этом специалисты минздрава настоятельно рекомендуют сделать еще одну бустерную прививку всем гражданам старше 60 людям и людям из групп риска по здоровью.

    Отмена карантинных мер

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    Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

    Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
    - больницы, поликлиники и аптеки;
    - организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
    - учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
    - также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

    Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

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    Отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

    При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.

    Отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

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    "Коронавирусный светофор"

    По состоянию на 14 сентября 2022 года, по оценке минздрава, "красные" города (с населением более 20 тысяч человек) – Кармиэль, Тверия, Кирьят-Бялик, Маале-Адумим.

    "Оранжевые" – Мигдаль а-Эмек, Раанана, Гиватаим, Хадера, Афула, Рамат а-Шарон, Нагария, Кирьят-Ям, Ноф а-Галиль, Модиин, Герцлия, Кирьят-Оно, Холон, Ариэль.

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    "Желтым" признаны Сдерот, Цфат, Зихрон-Яаков, Петах-Тиква, Реховот, Од а-Шарон, Кирьят-Моцкин, Явне, Нес-Циона, Рош а-Айн, Хайфа, Бат-Ям, Эйлат, Ашкелон, Ашдод, Кфар Саба, Ришон ле-Цион, Кацрин, Рамат Ган, Тель-Авив-Яффо, Нетания, Беэр-Шева, Димона, Модиин-Илит, Кафр Касем, Ор Йегуда, Тира, Кирьят-Ата, Бейтар-Илит, Тайбэ, Беэр-Яаков, Иерусалим, Офаким.

    "Зеленые" города: Рамле, Йехуд, Кирьят-Гат, Кирьят-Шмона, Эльад, Бейт-Шемеш, Нацерет, Акко, Шфарам, Лод, Сахнин, Арад, Умм эль-Фахм, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Малахи, Тамра, Рахат, Нетивот, Бней-Брак.

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