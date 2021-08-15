В Грузию доставили для испытаний израильскую вакцину против коронавируса
В минувшие выходные в Грузию для проведения второй фазы клинических испытаний были доставлены 1125 доз израильской вакцины против коронавируса BriLife.
Напомним, Институт биологических исследований имени Вейцмана и международная фармацевтическая компания NRx Pharmaceuticals подписали соглашение о сотрудничестве и совместном процессе испытаний вакцины.
Министерство обороны сообщает, что набор участников второй фазы испытаний и сами испытания пройдут в Грузии и в Израиле одновременно.
Ранее компания NRx Pharmaceuticals подтвердила, что с израильским правительством был подписан меморандум о договоренности об эксклюзивном праве на разработку, производство и мировой маркетинг вакцины.
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