В последние недели в Израиле зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Наибольшее количество заражений приходится на дома престарелых и гериатрические центры.

Журналист телеканала "Кан-11" Кэти Дор, рассказывая о последних данных по заболеваемости, отметила, что жильцы домов престарелых чаще проходят проверки на COVID-19, поскольку пожилые люди легче заражаются и тяжелее переносят болезнь. Есть случаи госпитализации стариков с коронавирусной инфекцией.

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По данным "Кан-11", в Израиле получил распространение новый вариант "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции – EG.5 – "эрис". Этот же штамм в последние недели является причиной госпитализаций в Великобритании и в Нью-Йорке.

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В Израиле, по приблизительным оценкам, 20-40 процентов случаев заражения приходятся на штамм "эрис". Кэти Дор отметила, что нет более точной информации, поскольку в Израиле сейчас нет массовых проверок на коронавирус.

По словам специалистов, пока речь не идет об эпидемии или пандемии. Нет свидетельств того, чтобы новый штамм был более агрессивным и опасным, чем "омикрон".

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В сентябре – октябре Израиль получит вакцину, включающую защиту от EG.5. Накануне осенне-зимнего сезона прививка будет рекомендована пожилым людям и лицам, входящим в "группу риска".