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NEWSru.co.il :: Здоровье15 декабря 2021 г., 16:37

Минздрав: с начала зимнего сезона 565 израильтян, включая 239 детей, были госпитализированы с гриппом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав: с начала зимнего сезона 565 израильтян, включая 239 детей, были госпитализированы с гриппом

В среду, 15 декабря, министерство здравоохранения опубликовало данные Национального центра по контролю за заболеваемостью, согласно которым с начала зимнего сезона 565 израильтян, включая 239 детей, были госпитализированы с гриппом. Отметим, что с 9 декабря количество госпитализированных с гриппом увеличилось на 285 человек.

В сообщении говорится, что большинство заболевших были инфицированы типом вируса А. Исследование, проведенное центральной лабораторией министерства здравоохранения, показало, что речь идет о подвиде A/H3, который в этом сезоне включен в вакцину против гриппа. Отметим, что подвид, о котором идет речь, известен израильтянам как "свиной грипп".

Минздрав отмечает, что в настоящее время вирус распространяется среди всех возрастных категорий - включая детей, подростков и молодежь.


Минздрав призвал израильтян пройти вакцинацию от гриппа, которая рекомендована детям от шести месяцев и старше.

Вакцинация также рекомендована лица, входящим в так называемые "группы риска", беременным женщинам, детям до 5 лет, лицам старше 50, а также лицам с хроническими заболеваниями сердцам, почек, легких, а также лицам с ослабленным иммунитетом.

Специалисты минздрава отмечают, что прививку от гриппа можно сделать одновременно с прививкой от коронавируса.

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