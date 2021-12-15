Сокращение стажировки и субсидирование учебы за границей: комиссия минздрава представила рекомендации по преодолению дефицита врачей

Специальная комиссия министерства здравоохранения под председательством профессора Рони Гамзо подготовила рекомендации по преодолению дефицита врачей, которые будут представлены сегодня на конференции национального института по исследованиям политики в сфере здравоохранения

Цель рекомендаций комиссии – быстрое увеличение количества студентов-медиков в Израиле с упором на периферию, ужесточение надзора за обучением израильских студентов в иностранных медицинских вузах и обеспечение их возвращения в Израиль после завершения учебы. В абсолютных значениях рекомендации направлены на подготовку к 2035 году 2000 врачей в год, из которых 1200 проходили обучение в Израиле и 800 – за границей.

По состоянию на текущий момент в систему здравоохранения вливаются около 1700 врачей в год, из которых лишь около 40% (680 врачей) проходят обучение в Израиле.

Для достижения этой цели комиссия предлагает следующие реформы:

– При прохождении практических занятий в больницах рекомендуется увеличить количество обучающихся в основных отделениях (детское, гинекологическое, терапевтическое, хирургия) с тем, чтобы в каждой группе было не менее 8 студентов. Также рекомендуется проводить практическое обучение студентов и в послеобеденные часы, а также в поликлиниках (а не только в больницах). Еще одна рекомендация касается формирования единого стандарта выплат больницам за обучение студентов, включающий денежное стимулирование отделений и отдельных врачей, в том числе – в поликлиниках.

– Сокращение стажировки между завершением учебы в ВУЗе и получением лицензии врача и ее отмена для тех, кто сразу пошел в интернатуру.

– Комплекс мер по возвращению обучавшихся за границей врачей в Израиль, поддержанию связи со студентами медицинских вузов за границей и субсидирование студентов-отличников в обмен на обязательство вернуться на работу в Израиле (для востребованных специализаций и периферийных районов).

– Передача всех вопросов организации стажировки и интернатуры от профсоюза врачей министерству здравоохранения. Создание единой базы данных по интернам, оценка национальных нужд по количеству врачей каждой специализации в будущем и т.д.

– Увеличение количества койкомест в периферийных районах, немедленное открытие специальных программ обучения для 30 студентов на севере и 30 студентов на юге страны, имеющих существенную привязку к региону, немедленное выделение квоты в 20 мест для студентов из ультраортодоксального сектора в университете Ариэля (с упором на студенток).