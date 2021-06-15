Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены 27 заразившихся, отменено ношение масок

Утром во вторник, 15 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839701 (+27 за сутки) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 221 (+15) человек.

6428 заболевших COVID-19 умерли (14 июня сообщалось о 6430 умерших; почему это число уменьшилось, минздрав не объясняет).

833052 (+14) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 30747 тестов.

54 заболевших в больницах, 11 – в специально оборудованных помещениях гостиниц, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 29 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 20 из них в критическом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,11. (Отметим, что при незначительном числе выявляемых зараженных этот параметр становится несущественным.)

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 15 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5482239 человек, вторую дозу – 5145764 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, более 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров, хотя темпы вакцинации в последние месяцы заметно снизились.

С 15 июня в Израиле отменено обязательное ношение масок

С 15 июня в Израиле ношение защитных масок стало необязательным в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях, офисных и других закрытых помещениях.

Исключением из правила остаются гериатрические заведения, дома престарелых и некоторые отделения больниц, где защитные маски носить по-прежнему требуется.

Остается в силе требование носить маску на протяжении всего авиаперелета на борту самолета.

Маску также должны носить те, кто направляются к месту, где они будут соблюдать режим самоизоляции.

С 1 июня были отменены ограничения "фиолетового стандарта", отпала необходимость в "зеленых паспортах".

Ограничения на посещение других стран

Продлен срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня, но отменен запрет на проход в пассажирский терминал "второстепенных" сопровождающих. Отменено и требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек при регистрации на рейс (введенное для обеспечения социальной дистанции между пассажирами).

Изменения вступили в силу с 15 июня.

"Странами максимального риска" властями Израиля по-прежнему считаются Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Аргентина и Россия. Выезд в эти страны запрещен для граждан Израиля – кроме исключительных гуманитарных случаев и для граждан, постоянно проживающих в этих странах. Все те, кто не являются гражданами Израиля и возвращаются из этих стран, должны просить разрешение у специальной комиссии, рассматривающей исключительные случаи. Разрешение обязаны просить также люди, постоянно проживающие в Израиле по одной из виз, в том числе по визе "Алеф-5", которой обладают супруги израильтян, проходящие ступенчатую процедуру получения гражданства. При этом в Управлении регистрации населения подчеркивают, что въезд обладателям виз "Алеф-5" и "Алеф-1", а также "Бет-1" и "Бет-4" разрешен, однако они должны подать новое прошение.

Все въезжающие в Израиль (то есть, граждане страны или люди, получившие специальное разрешение) обязаны соблюдать режим изоляции – в том числе привитые от коронавируса и перенесшие коронавирус. (При этом привитые и переболевшие граждане, которые совершали в этих странах пересадку, не выходили из аэропорта и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина).

Вечером 10 июня министр туризма Орит Фаркаш-Коэн сообщила, что, начиная с 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма.

Министр отметила, что это решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Въезд в страну будет разрешен иностранным туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19.

При этом сайт N12 написал, что глава МВД Арье Дери принял решение разрешить въезд иностранным туристам по облегченной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.

В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позднее.

Отметим, что с 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.