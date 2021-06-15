В Израиле отменено последнее карантинное ограничение, обязывающее носить защитные маски

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви вечером 14 июня подписал поправку к указу об общественном здравоохранении, отменяющую ношение защитных масок в общественных местах с 15 июня.

Маски стали необязательными в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и других закрытых помещениях.

Исключением из правила стали гериатрические заведения, дома престарелых, некоторые отделения больниц.

Остается в силе требование носить маску на протяжении всего авиаперелета на борту самолета.

Маску также должны носить те, кто направляется к месту, где будет соблюдать режим самоизоляции.

Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что для медицинских учреждений будут выпущены отдельные подробные инструкции, касающиеся ношения масок при контакте с пациентами.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 14 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5479334 человек, вторую дозу – 5144382 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, более 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 94%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 85%/80%, 30-39 – 82%/77%, 20-29 – 78%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 24%/21%.

Ограничения на посещение других стран

С 14 июня Украина, Эфиопия и Турция исключены из "красного" списка стран, в которые запрещен вылет из Израиля ("страны максимального риска"). Россия пока в этом списке останется (отметим, что в РФ в последние недели эпидемиологическая ситуация ухудшается).

Продлен срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня, но отменен запрет на проход в пассажирский терминал "второстепенных" сопровождающих. Отменено и требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек при регистрации на рейс (введенное для обеспечения социальной дистанции между пассажирами).

Изменения вступят в силу с 15 июня.

"Странами максимального риска" властями Израиля по-прежнему считаются Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Аргентина и Россия. Выезд в эти страны запрещен для граждан Израиля – кроме исключительных гуманитарных случаев и для граждан, постоянно проживающих в этих странах. Все те, кто не являются гражданами Израиля и возвращаются из этих стран, должны просить разрешение у специальной комиссии, рассматривающей исключительные случаи. Разрешение обязаны просить также люди, постоянно проживающие в Израиле по одной из виз, в том числе по визе "Алеф-5", которой обладают супруги израильтян, проходящие ступенчатую процедуру получения гражданства. При этом в Управлении регистрации населения подчеркивают, что въезд обладателям виз "Алеф-5" и "Алеф-1", а также "Бет-1" и "Бет-4" разрешен, однако они должны подать новое прошение.

С 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма

Вечером 10 июня министр туризма Орит Фаркаш-Коэн сообщила, что, начиная с 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма.

Министр отметила, что это решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Въезд в страну будет разрешен иностранным туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19.

При этом сайт N12 написал, что глава МВД Арье Дери принял решение разрешить въезд иностранным туристам по облегченной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.

В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позднее.

Отметим, что с 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.