Коронавирус в мире: около 504 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 16 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6220322 человек (+2363 за сутки), около 504 млн заразились, более 43 млн инфицированы в настоящее время, более 454 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 1015357 умерших
Бразилия – 661960
Индия – 521776
Россия – 373027 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323891
Перу – 212565
Великобритания – 171396
Италия – 161469
Индонезия – 155820
Франция – 144061
Иран – 140777
Колумбия – 139741
Германия – 133306
Аргентина – 128327
Польша – 115809
Украина – 108220
Испания – 103266
ЮАР – 100142
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6291
Бразилия – 3075
Польша – 3066
США – 3036
Аргентина – 2794
Колумбия – 2695
Италия – 2678
Россия – 2554
Великобритания – 2501
Украина – 2501
Мексика – 2466
Испания – 2207
Франция – 2198
ЮАР – 1651
Иран – 1639
Германия – 1582
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 23 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 16 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 10 млн
В Израиле 4025950 заражений, 10612 заболевших умерли. Относительная смертность: 1138 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день