В Израиле нашли решение проблем ногтевой пластины

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Инновационная израильская разработка помогает справиться с грибком, отслоением ногтевой пластины и другими заболеваниями ногтей рук и ног для мужчин и женщин.

Говорят, в древние времена, когда не было ни анализов, ни приборов измерения давления, ни даже фонендоскопов, лекари ставили диагнозы по ногтям – в Древнем Китае, Тибете, упоминается об этом и в индийской аюрведе. Сегодня мы не уверены, действительно ли по ногтям можно точно определить болезни сердца или желудка, но мы знаем, что сами по себе заболевания ногтей очень неприятны. Чуть ли ни каждый четвертый взрослый житель Земли сталкивается с теми или иными проблемами ногтей. И чем старше человек становится, тем чаще его преследует эта проблема. Одни пытаются их лечить – часто безуспешно. Другие маскируют лаками и гелями. Третьи не обращают внимания – до тех пор, пока не придавать этому значения становится уже невозможным.

Проблемы бывают с ногтями и на руках, и на ногах, и спектр их очень широк. Подвержены им и мужчины и женщины.

Среди наиболее распространенных – онихолизис, отслоение ногтевой пластины. А также небезызвестный ногтевой грибок. Существует немало видов грибка, которые не только ухудшают внешний вид ступней и кистей рук, но и отрицательно влияют на иммунную систему организма в целом. Получить эти проблемы можно от микротравм, ношения тесной обуви, неправильно подобранных спортивных кроссовок и грубых армейских ботинок; грибком можно заразиться в общественном бассейне или даже у себя дома. Длительное использование гель-лаков низкого качества тоже повреждает ногтевую пластину. Проблемы могут возникнуть и на фоне общих проблем организма – ослабленного иммунитета, сахарного диабета и т. д.

Подробнее прочитать о проблемах с ногтями и о способах их решения можно по ссылке.

И в результате человек получает заболевание ногтей. Оно не кажется таким страшным, как многие другие болезни – это не рак и даже не коронавирус, но при этом сильно страдает самоощущение. Такая, казалось бы, мелочь, оказывается очень и очень травмирующей. Человек начинает стесняться себя, своей внешности, теряет уверенность в себе. И длиться это может годами!

Люди пытаются использовать лечебные лаки, но они чаще всего не сильно помогают. Лазерное лечение – дорогое и далеко не всегда эффективное. Принимаемые внутрь лекарства лечат ногти (хотя далеко не все заболевания), но калечат печень. И не забывайте: его еще надо получить. Очередь к врачу может занять от месяца до четырех, затем вас ждет множество анализов. Так что раньше, чем через 5–6 месяцев лечение даже не начнется.

Но не стоит отчаиваться!

Недавно на рынке появился инновационный израильский натуральный препарат нового поколения "Капли для лечения заболеваний ногтевой пластины PROVEN. Приобрести это средство можно онлайн с бесплатной доставкой по ссылке.

Идея создания этого средства родилась в сети салонов красоты yullia. За 20 лет работы профессиональным мастерам салона приходилось, как вы сами понимаете, повидать многое. И им хотелось реально помочь людям. Не скрывать проблемы, а вылечить. На основе этой многолетней практики и работ израильских специалистов в различных областях медицины были созданы капли PROVEN.

Средство действенно борется с со всеми видами грибков, онихолизисом, другими болезнями ногтей и экземой стопы, принося быстрое улучшение, а затем и полное исцеление.

В состав препарата входят натуральные ингредиенты, такие как масло жожоба и чайного дерева, витамин Е, эвкалиптовое масло, обладающие увлажняющими, регенерирующими и очищающими свойствами. Формула также включает ментол, который нормализует активность сальных желез и абсорбирует излишки себума, уменьшает раздражения и покраснения, а также оказывает противовоспалительное воздействие. Масло чайного дерева является уникальным сильным природным антисептиком, оно нормализует жирность кожи, избавляет ее от местных воспалительных процессов. Масло эвкалипта способствует естественному обновлению клеток кожи, придавая ей здоровый вид. Средство легко проникает в ногтевые слои даже под слой лака и устраняет проблему.

Кроме того, он получил одобрение Израильской диабетической ассоциации.

Продукт прошел клинические испытания в известной международной сети лабораторий J.S. Hamilton, специализирующейся на микробиологических и химических исследованиях продуктов питания, косметики, фармацевтических препаратов, химических веществ и т. д. В результате исследований капли PROVEN получили официальный знак "Клинически протестировано".

При разработке и испытаниях препарата не проводилось тестирование на животных.

Производятся капли в Иерусалиме под строжайшем контролем, согласно стандартам Международной организации по стандартизации ISO и получив одобрение GMP (Good Manufacturing Practice). GMP – "Надлежащая производственная практика" – это международный стандарт, который определяет требования к выпуску лекарственных препаратов. Стандарты GMP – это не просто пожелания к производству, а строгие требования. Употребляя лекарства или продукты компаний, имеющих сертификат GMP, потребитель может быть спокоен за своё здоровье.

Кому может быть полезен Proven? Капли подходят всем, кто столкнулся с любыми проблемами ногтевой пластины, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Препарат абсолютно безопасен для беременных и кормящих женщин, а также больных сахарным диабетом.

При каждой покупке: шлифовка и подготовка ногтей к лечению каплями PROVEN бесплатно во всех филиалах сети yullia.

*по предъявлению квитанции о покупке.

И нечто особенное. Если вдруг препарат вам не поможет, вам вернут ваши деньги. 100% суммы! Разумеется, при выполнении всех рекомендаций по применению.

Оставайтесь всегда здоровыми и красивыми и не выкидывайте деньги напрасно.