Израиль: снижение числа пациентов старше 60 лет в тяжелом состоянии указывает на то, что вакцина действует

Несмотря на то, что, по оценкам экспертов, Израиль в настоящее время переживает самую серьезную вспышку заболеваемости коронавирусом с момента начала эпидемии, исследователи указывают на несомненные признаки того, что вакцина против COVID-19 уже демонстрирует свое воздействие.

В пятницу, 15 января, как сообщает "Мако", профессор Эран Сегаль из института Вейцмана представил данные, согласно которым за период, прошедший с начала вакцинации, заметно снизилось число пациентов старше 60 лет в тяжелом состоянии: до начала массовой вакцинации их процент составлял 2,4%, в настоящее время – 1,5%.

За этот период первые дозы прививки получили около 75% израильтян старше 60 лет, что, по мнению исследователей из института Вейцмана, и стало причиной заметного улучшения ситуации.

Профессор Рони Гамзу, до ноября прошлого года занимавший пост координатора по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил в интервью 12-му каналу ИТВ, что "Израиль находится в заключительной стадии эпидемии". "Израиль показывает всему миру, что выход есть, воздействие вакцины очевидно", - сказал Гамзу.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на вечер 15 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2005905 человек (около 13 тысяч, начиная с полуночи), вторую дозу – 187813 человек (более 18,5 тысяч, начиная с полуночи). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

С 13 января проводится массовая вакцинация от коронавируса граждан Израиля в возрастной категории 50-55 лет. При этом продолжается массовая вакцинация граждан в возрасте 55+. Минздрав просит израильтян старше 50 лет назначать очередь на вакцинацию через больничные кассы (онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили около 81% граждан, вакцинированы двумя дозами более 5%, в категории 80-89 – 78%/7%, 70-79 – 85%/11%, 60-69% – 67%/8%, 50-59 – 42%/2%, 40-49 – 24%/1%, 30-39 – 14%/1%, 20-29 – 9%/0,5%, моложе 20 (но не младше 16) – 1%/0%.

Правительство отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

КОРОНАВИРУС В ИЗРАИЛЕ. СТАТИСТИКА

Вечером в пятницу, 15 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 13:40.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 535049 заразившихся. При этом в настоящий момент заражен 77781 человек.

453127 выздоровели после коронавируса. 3910 заболевших COVID-19 умерли.

1818 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1135 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 349 из них в критическом состоянии, 286 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 123310 тестов. В 7,6% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).