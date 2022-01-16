Коронавирус в мире: 327 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 16 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5553776 человек (+6068 за сутки), около 327 млн заразились, около 55 млн инфицированы в настоящее время, более 266 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 873149 умерших

Бразилия – 621007

Индия – 486094

Россия – 320634 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 301334

Перу – 203376

Великобритания – 151899

Индонезия – 144167

Италия – 140856

Иран – 132044

Колумбия – 130860

Франция – 126869

Аргентина – 117989

Германия – 116242

Польша – 102270

Украина – 98195

ЮАР – 93278

Испания – 90759

Турция – 84622

Румыния – 59212

Филиппины – 52858

Венгрия – 40237

Чили – 39376

Чехия – 36828

Вьетнам – 35480

Эквадор – 34206

Болгария – 32042

Малайзия – 31781

Канада – 31463

Пакистан – 29012

Бельгия – 28612

Бангладеш – 28136

Тунис – 25777

Ирак – 24242

Египет – 22123

Таиланд – 21928

Греция – 21888

Нидерланды – 21148

Боливия – 20149



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6039

Болгария – 4665

Венгрия – 4182

Чехия – 3429

Румыния – 3110

Бразилия – 2890

Польша – 2707

США – 2614

Аргентина – 2574

Колумбия – 2530

Бельгия – 2452

Италия – 2335

Мексика – 2300

Украина – 2266

Великобритания – 2220

Россия – 2196

Тунис – 2147

Греция – 2116

Чили – 2033

Испания – 1940

Франция – 1935

Эквадор – 1895

Боливия – 1691

ЮАР – 1543

Иран – 1542

Германия – 1381

Нидерланды – 1230



Коронавирус был выявлен у 1773636 израильтян, 8304 из них умерли. Относительная смертность: 890 на 1 млн (89-е место в мире).