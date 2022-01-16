Коронавирус в мире: 327 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 16 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5553776 человек (+6068 за сутки), около 327 млн заразились, около 55 млн инфицированы в настоящее время, более 266 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 873149 умерших
Бразилия – 621007
Индия – 486094
Россия – 320634 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 301334
Перу – 203376
Великобритания – 151899
Индонезия – 144167
Италия – 140856
Иран – 132044
Колумбия – 130860
Франция – 126869
Аргентина – 117989
Германия – 116242
Польша – 102270
Украина – 98195
ЮАР – 93278
Испания – 90759
Турция – 84622
Румыния – 59212
Филиппины – 52858
Венгрия – 40237
Чили – 39376
Чехия – 36828
Вьетнам – 35480
Эквадор – 34206
Болгария – 32042
Малайзия – 31781
Канада – 31463
Пакистан – 29012
Бельгия – 28612
Бангладеш – 28136
Тунис – 25777
Ирак – 24242
Египет – 22123
Таиланд – 21928
Греция – 21888
Нидерланды – 21148
Боливия – 20149
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6039
Болгария – 4665
Венгрия – 4182
Чехия – 3429
Румыния – 3110
Бразилия – 2890
Польша – 2707
США – 2614
Аргентина – 2574
Колумбия – 2530
Бельгия – 2452
Италия – 2335
Мексика – 2300
Украина – 2266
Великобритания – 2220
Россия – 2196
Тунис – 2147
Греция – 2116
Чили – 2033
Испания – 1940
Франция – 1935
Эквадор – 1895
Боливия – 1691
ЮАР – 1543
Иран – 1542
Германия – 1381
Нидерланды – 1230
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 67 млн человек. Более 37 млн в Индии. Около 23 млн в Бразилии. Более 15 млн в Великобритании. Более 13 млн во Франции. Более 10 млн в России, Турции. Более 8 млн в Италии, Испании. Более 7 млн в Германии, Аргентине. Более 6 млн в Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах, Филиппинах. Более 2 млн в Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде, Вьетнаме. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании, Австралии, Марокко, Ирландии, Казахстане, Дании.
Коронавирус был выявлен у 1773636 израильтян, 8304 из них умерли. Относительная смертность: 890 на 1 млн (89-е место в мире).
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