Минздрав готовится к тому, что срок карантина сократится до 5 дней

Вечером в воскресенье, 16 января, Ницан Горовиц отдал распоряжение гендиректору минздрава профессору Ахману Ашу и главе службы общественного здравоохранения Шарон Эльрои-Прайс подготовить систему к тому, что продолжительность карантина будет сокращена с семи до пяти дней. Об этом сообщил телеканал "Кешет-12".

Отметим, что на последнем заседании члены межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом настаивали на внедрении в Израиле опыта США и других стран, где карантин уже сокращен до пяти дней. Глава правительства Нафтали Беннет был против.

По информации телеканала, если срок карантина будет сокращен, то это решение будет распространяться также на детские сады и школы.

СМИ отмечают, что имеется, как минимум, три причины для того, чтобы сократить карантин. В настоящий момент около четверти миллиона израильтян заражены коронавирусом, еще четверть миллиона находятся в самоизоляции. В правительстве опасаются, что увеличение обоих показателей парализует экономику. В то же время специалисты минздрава пришли к выводу, что зараженные "омикроном" выздоравливают быстрее, чем при любом другом штамме COVID-19.

Отметим, в то время, когда "Кешет-12" и Ynet сообщили о сокращении срока карантина, телеканал "Кан-11" рассказал о рекомендации израильских врачей и ученых, в том числе из "Техниона", изменить инструкции для проведения тестов на антиген. Исследователи предлагают делать экспресс-текст только через 72 часа после контакта с зараженным, так как только спустя три дня результат получается более точным.

Кроме того, правительство ищет способы снизить нагрузку на лаборатории и пункты тестирования. По данным информационной службы "Кешет-12", одно из предложений касается ситуаций, когда требуется сделать тест на антиген в пункте, признанном минздравом. Специалисты рекомендуют разрешить населению делать экспресс-тесты в домашних условиях, но под контролем специалистов. Для контроля рекомендуется использовать "зум" или другой видеочат, что не позволит проверяемым скрыть результат теста, если он окажется положительным.