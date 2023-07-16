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    Здоровье

    В Израиле обнаружены водка "Беларусь" и бренди "Аист", в которых содержание метанола в сотни раз превышает допустимый уровень

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    В Израиле обнаружены водка
    Минздрав Израиля

    Министерство здравоохранения Израиля уведомляет об обнаружении в магазине "Захар ба-ир" поддельного алкоголя с недопустимо высоким содержанием метанола – водки "Беларусь" и бренди "Аист".

    Отмечается, что эти товары не соответствуют израильскому стандарту 1572 для алкогольных напитков.

    Минздрав напоминает, что высокое содержание метанола может вызывать головокружение, слабость, спутанность сознания, головные боли, рвоту, боли в животе и судороги, а также может привести к слепоте в результате повреждения зрительного нерва и даже смерти.

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    Судя по маркировке, упомянутая в сообщении минздрава водка "Беларусь" (200 мл) была произведена компанией "Гад" (штрих-код 7290006888549), в данном продукте обнаружено содержание метанола в 468 раз превышающее допустимый уровень; бренди "Аист" (200 мл) был произведен компанией "Бруки Машкаот" из Нес-Ционы (штрих-код 7290014542020), в данном продукте обнаружено содержание метанола в 174 раза превышающее допустимый уровень.

    Дополнительную информацию можно получить на горячей линии министерства здравоохранения по телефону *5400.

    Отметим, что продукция компании "Бруки Машкаот" не впервые оказывается в "черном списке" минздрава Израиля. В 2020 году сообщалось о недопустимо высоком содержании метанола в бренди "Аист", продаваемого этой компанией. Тогда эта продукция и другие алкогольные напитки с высоким содержанием метанола изымались из продажи.

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    Примечательно, что, как правило, алкоголь с высоким содержанием метанола разливают в мелкую тару (обычно это бутылки объемом 200 мл). Возможно, продавцы рассчитывают, что этот товар будут покупать люди, страдающие алкоголизмом, которые ищут наиболее дешевые и крепкие алкогольные напитки.

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