Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено 29 заразившихся

Утром в среду, 16 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839730 (+29 за сутки) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 241 (+20) человек.

6428 (0) заболевших COVID-19 умерли.

833061 (+9) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 27949 тестов.

51 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованных помещениях гостиниц, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 25 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,05. (Отметим, что при незначительном числе выявляемых зараженных этот параметр становится несущественным.)

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 16 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5485236 человек, вторую дозу – 5147028 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, более 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров, хотя темпы вакцинации в последние месяцы заметно снизились.

С 15 июня в Израиле отменено обязательное ношение масок

С 15 июня в Израиле ношение защитных масок стало необязательным в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях, офисных и других закрытых помещениях.

Исключением из правила остаются гериатрические заведения, дома престарелых и некоторые отделения больниц, где защитные маски носить по-прежнему требуется.

Остается в силе требование носить маску на протяжении всего авиаперелета на борту самолета.

Маску также должны носить те, кто направляются к месту, где они будут соблюдать режим самоизоляции.

С 1 июня были отменены ограничения "фиолетового стандарта", отпала необходимость в "зеленых паспортах".

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

В частности, в разъяснении подчеркивается, что вступившее в силу с 15 июня решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях не распространяется на находящихся в самолетах.

Кроме того, пассажиры, прибывшие в Израиль, и обязанные находиться в изоляции, обязаны также носить маску в течение всего пути от самолета до места изоляции (а не только в терминале аэропорта).

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны заполнить декларацию въезжающего в Израиль пассажира не позднее, чем за 24 часа до вылета в Израиль, и представить авиакомпании соответствующую справку.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Граждане и жители Израиля (включая привитых и переболевших), прибывшие в Израиль из одной из стран с максимальным уровнем угрозы (на сегодняшний день это Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) также должны пройти период карантина в соответствии требованиями минздрава. Это положение действительно до 27 июня 2021 и будет продлеваться с учетом эпидемиологической обстановки в каждой из стран.

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, прибывающих в Израиль, можно на сайте министерства здравоохранения.

Все пассажиры, выезжающие из Израиля, на входе в терминал должны предъявить справку переболевшего, свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета из Израиля.

Вылет граждан и жителей Израиля (за исключением получивших особое разрешение от комиссии по исключительным случаям) в страны с максимальным уровнем угрозы (Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) запрещен. Запрет не распространяется на пересадочные рейсы через эти страны с временем пребывания в аэропорту менее 12 часов. Данное положение продлевается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в каждой стране.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, вылетающих из Израиля, включая информацию о ПЦР-тестах для вылетающих, можно на сайте министерства здравоохранения.

С 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма

Вечером 10 июня министр туризма Орит Фаркаш-Коэн сообщила, что, начиная с 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма.

Министр отметила, что это решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Въезд в страну будет разрешен иностранным туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19.

При этом сайт N12 написал, что глава МВД Арье Дери принял решение разрешить въезд иностранным туристам по облегченной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.

В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позднее.

Отметим, что с 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.