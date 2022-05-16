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Здоровье

Эпидемия коронавируса в Израиле: более 15 тысяч зараженных, менее 100 в тяжелом состоянии

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Эпидемия коронавируса в Израиле: более 15 тысяч зараженных, менее 100 в тяжелом состоянии
Olivier Fitoussi/Flash90 Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле
Фото NEWSru.co.il

В понедельник, 16 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4109685 случаев заражения коронавирусом.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

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За последние сутки проведены 61276 тестов. В 5% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 15467 человек (+573 за сутки).

10800 заболевших COVID-19 умерли (+52 за сутки; речь идет о корректировке данных за последнюю неделю).

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341 заболевших в больницах (+3 за сутки; 2,2% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 99 пациентов (-12 за сутки; 0,6% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 47 (-4) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

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Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,98.

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Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 87% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 12/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 4/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 4/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 13, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 56. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

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Вакцинация

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По данным минздрава Израиля на 16 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6708348 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6138255 человек (66% населения страны). 4491073 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 807090 человек (9% населения страны).

В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

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Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

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Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Отмена обязательного ношения масок в закрытых помещениях

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Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

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Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
- больницы, поликлиники и аптеки;
- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
- международные авиарейсы;
- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

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С 20 мая отменяется процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион".

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