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Здоровье

В Шанхае начата отмена самых жестких в истории карантинных мер

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В Шанхае начата отмена самых жестких в истории карантинных мер
AP Photo/Chen Si

Власти Шанхая анонсировали поэтапную отмену предельно жестких карантинных мер, которые были призваны положить конец вспышке коронавирусной инфекции. Как утверждается, 1 июня жизнь в городе вернется в нормальное русло.

Заместитель мэра Цзун Мин сообщил, что на первом этапе необходимо восстановить работу промышленных предприятий. Уже на этой неделе возобновят работу продовольственные магазины и аптеки, на следующей вернется на улицы общественный транспорт.

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Жесткий карантин был введен в крупнейшем городе мира 27 марта – как утверждалось, до 5 апреля. 25 миллионов человек оказались под домашним арестом. При этом о снабжении их продовольствием заблаговременно не позаботились – поставку пришлось налаживать уже потом.

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Против столь радикальных мер высказалась и Всемирная организация здравоохранения. Правозащитники сравнивали ситуацию с режимом, введенном в районах, где проживают уйгуры. Но китайские власти настаивают на оправданности своих действий.

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