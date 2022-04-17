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NEWSru.co.il :: Здоровье17 апреля 2022 г., 13:07

Минздрав Израиля вновь задерживает отчет по коронавирусу

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Минздрав Израиля вновь задерживает отчет по коронавирусу

Министерство здравоохранения Израиля утром в воскресенье, 17 апреля, без объяснения причин не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране.

Вместо полноценного отчета в телеграм-канал минздрава был выложен pdf-файл с графиками.

Отметим, что ранее минздрав Израиля многократно "по техническим причинам" задерживал публикацию таких отчетов и зачастую это происходило в праздничные дни, когда в информационной службе министерства наблюдался дефицит сотрудников.

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